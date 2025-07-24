Kayseri OSB, TSE Denetiminden Tam Not Aldı

Kayseri Osb'de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen ve birçok alanda yapılan Kalite Yönetim Sistemleri denetimi tamamlandı.

Yapılan denetime ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayilere sunulan hizmetin yeterliliği ve kalitesinin bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlendiğini kaydetti. Yapılan denetim sonucunda Kayseri OSB'nin hizmet kalitesinin tam not aldığının altını çizen Başkan Mehmet Yalçın, bu başarının elde edilmesinde emekleri büyük olan tüm Bölge personelini kutladı. Yalçın; sanayicilere sundukları hizmet kalitesini daha üst seviyeye çıkarmak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde TSE standartlarına ilişkin 22-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve tüm hizmet birimlerini kapsayan denetim, kapanış toplantısı ile sona erdi. Bölge hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşen kapanış toplantısına; TSE Baş Tetkikçisi Coşkun Yıldırım, Tetkik Görevlileri Yılmaz Emektar, Doğan Yazar, Yaşar Erciyes, İbrahim Hakkı Şenocak, İsmail Güner, Orkide Sarıtepe ile Kayseri OSB birim müdürleri, İSG firma yetkilileri ve ilgili personel katıldı. Toplantıda; Gözetim, Entegrasyon, KYS, ÇYS ve EYS başlıklarında yapılan denetime ilişkin standartlar uygunluk, geliştirme faaliyetleri ve iyi örnek oluşturan faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

TSE Baş Tetkikçisi Coşkun Yıldırım, Kayseri OSB tetkik programının başarı ile geçtiğini belirterek, birim müdürlerine ve ilgili tüm personele teşekkür ettiklerini kaydetti. - KAYSERİ