Kayseri OSB, Sağlık Müdürlüğü'ne İki Yeni Ambulans Daha Kazandırdı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmek üzere satın alınan ve işlemleri tamamlanan 2 ambulansı araç filosuna dahil etti. Yapılan son araç alımı ile Mehmet Yalçın başkanlığındaki yönetim tarafından 24 Haziran 2022'den bu yana Kayseri OSB araç filosuna 24 yeni araç katılmış oldu.

Kayseri OSB Sağlık Merkezi yapımı ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi için geçtiğimiz aylarda yapılan protokolde yer alan 2 adet tam teşekküllü ambulans alımı gerçekleştirildi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar, Kadir Üçok ve Kamil Çeken ile Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç'in katıldığı törenle işlemleri tamamlanan ambulanslar teslim alındı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, temmuz ayı başında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında gerçekleştirdikleri sağlık merkezi tahsis protokolü kapsamında 2 adet ambulansın alımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık merkezinin yanı başında bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonu bünyesinde kullanılacak olan ambulansların Kayseri OSB yönetimince teslim alındığını vurgulayan Başkan Yalçın, "Sağlık merkezimiz inşallah çok kısa bir süre sonra tamamlanarak törenle açılacak. Bu kapsamda sanayicilerimize ve bölge halkına hizmet verecek olan ambulanslarımızın da alımını gerçekleştirdik. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Satın alınan ambulansların resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirten Başkan Yalçın, "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek başkanlığında yaptığımız protokole istinaden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık merkezi ekipmanlarının temininin yanı sıra ambulanslarımızın da teminini gerçekleştirdik. Protokole ilişkin diğer adımları da kısa sürede tamamlayacağız. Bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı Sayın Valimiz Gökmen Çiçek beyefendiye, katkılarından dolayı da Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ