Haberler

Kayseri OSB, Sağlık Müdürlüğü'ne İki Yeni Ambulans Daha Kazandırdı

Kayseri OSB, Sağlık Müdürlüğü'ne İki Yeni Ambulans Daha Kazandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü için iki yeni ambulansı araç filosuna dahil etti. Bu alımla birlikte 24 yeni aracın Kayseri OSB filosuna katıldığı açıklandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmek üzere satın alınan ve işlemleri tamamlanan 2 ambulansı araç filosuna dahil etti. Yapılan son araç alımı ile Mehmet Yalçın başkanlığındaki yönetim tarafından 24 Haziran 2022'den bu yana Kayseri OSB araç filosuna 24 yeni araç katılmış oldu.

Kayseri OSB Sağlık Merkezi yapımı ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi için geçtiğimiz aylarda yapılan protokolde yer alan 2 adet tam teşekküllü ambulans alımı gerçekleştirildi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar, Kadir Üçok ve Kamil Çeken ile Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç'in katıldığı törenle işlemleri tamamlanan ambulanslar teslim alındı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, temmuz ayı başında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında gerçekleştirdikleri sağlık merkezi tahsis protokolü kapsamında 2 adet ambulansın alımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık merkezinin yanı başında bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonu bünyesinde kullanılacak olan ambulansların Kayseri OSB yönetimince teslim alındığını vurgulayan Başkan Yalçın, "Sağlık merkezimiz inşallah çok kısa bir süre sonra tamamlanarak törenle açılacak. Bu kapsamda sanayicilerimize ve bölge halkına hizmet verecek olan ambulanslarımızın da alımını gerçekleştirdik. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Satın alınan ambulansların resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirten Başkan Yalçın, "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek başkanlığında yaptığımız protokole istinaden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık merkezi ekipmanlarının temininin yanı sıra ambulanslarımızın da teminini gerçekleştirdik. Protokole ilişkin diğer adımları da kısa sürede tamamlayacağız. Bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı Sayın Valimiz Gökmen Çiçek beyefendiye, katkılarından dolayı da Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
İş yerinden kasa çalan hırsızı, iç çamaşırındaki dışkı kalıntıları yakalattı

İş yerinden kasa çalan hırsızı, iç çamaşırındaki dışkı yakalattı
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Umreye gitmek isteyenlere bahisçi tuzağı

Umreye gitmek isteyenlere bahisçi tuzağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.