Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

DEM Parti'den belediyeye atanan kayyuma ilk tepki
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Kayseri OSB İtfaiyesi 2024 Yılında Hızla Müdahale Ediyor

Kayseri OSB İtfaiyesi 2024 Yılında Hızla Müdahale Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri OSB İtfaiyesi, 2024 yılında 41 fabrika yangınını söndürerek toplamda 388 olaya müdahale etti. İtfaiye Başkanı Mehmet Yalçın, yangınların önlenmesi için yapılan eğitimler ve müdahale süreçleriyle ilgili bilgi verdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi'nin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Başkan Mehmet Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesi olarak, 2024 yılında fabrika yangınları başta olmak üzere, konteynır yangınları, trafik kazaları ve iş kazalarına hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirtti. Yalçın, "İtfaiyemiz 2024 yılında işletme tip yangınlar olarak tabir edilen 41 fabrika veya tesis yangını söndürmüş, toplamda 388 olaya müdahale etmiştir. Kayseri OSB İtfaiyesi, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı sanayicimizin 7/24 hizmetindedir." dedi.

Başkan Yalçın, "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, 2024 yılında 41 fabrika ve 33 bölge dışı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürülmesinde rol oynamıştır. Bu yangınlarda 25 bin 272 metreküp su ve 700 litre köpük ajanı kullanılmıştır." şeklinde konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi'nin yalnızca yangınlara müdahale etmekle kalmadığını da vurgulayan Yalçın, "Yangınların kısa sürede önlenmesi amacıyla firmalarımızda yürüttüğümüz ilk müdahale eğitimlerimiz sayesinde, 2024 yılında 23 yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır. Geçen yıl, 36 trafik kazası, iş kazası ve araç yangınına müdahale edilmiştir. Gelen ihbarların tamamında yerinde kontroller sağlanmıştır. Asılsız ihbar olarak kayıtlara geçen ihbar sayısı ise 68'dir. 2024 yılında Yapı Kullanma İzni, İtfaiye Raporu ve GES Sistemleri için toplamda 144 başvuruda bulunulmuştur." diye konuştu.

Başkan Yalçın, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"İtfaiyemiz 2024 yılında çeşitli illerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinde destek sağlamış, yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikatlarına başarı ile iştirak etmiştir. İtfaiyemizin etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi maksatlı, araç onarım bakım ve yenileme faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bunun yanı 11 itfaiye aracı, 40 yakın personel, teçhizat ve eğitim noktasında yeterli konumda olduğumuzun tüm sanayicilerimiz tarafından bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
img

Küresel piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklandı
img

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Sokağa salınan leopar, köpeği parçaladı

Sokağa salınan leopar köpeği parçaladı

Son Dakika Haberleri

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı? 14 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Öğretmenler grevde mi? 13 Ocak öğretmenler neden grevde, ne oldu? ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler… BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu? ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'taki yangında son durum nedir? Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne iş yapıyor? Beşiktaş Belediyesi ihale yolsuzluğu soruşturması nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.