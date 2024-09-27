Kayseri OSB Heyeti, IBIA Expo 2024 Fuarı'nda Sanayicileri Ziyaret Etti

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, İstanbul'da kapılarını açan IBIA Expo 2024 3. Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'na katılan Kayserili sanayicileri yalnız bırakmadı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nuri Çetinçağlar ile Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp'ten oluşan Kayseri OSB Heyeti, İstanbul Fuar Merkezi'nde 25-28 Eylül 2024 tarihleri arasında ziyarete açılan IBIA Expo 2024 fuarına katılan Kayseri OSB sanayicilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

IBIA Expo 2024-3. Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'na katılan ve ürünlerini tanıtan Kayseri OSB sanayicilerini ziyaret eden Kayseri OSB Heyeti, açılan stantlarda sergilenen ürünlere ve fuara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

IBIA Expo 2024'te yaptıkları ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Türkiye'nin uluslararası pazarda ürünleriyle yer aldığı mobilya sektörünün önemli bir buluşma noktası olan 3. Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'na katılan sanayicilerimizi ziyaret etme şansını yakaladık. Bu fuarın uluslararası kimliği, sanayicilerimizin kendilerini dünya pazarlarına kanıtlamaları bakımından oldukça önemlidir." dedi.

Fuarların tanıtım için önemli merkezler olduğunu iyi bildiklerini ifade eden Başkan Yalçın, "Kayseri'de, mobilya ve çelik kapı sektörlerinde başarılı fuar organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Özellikle yatak yan sanayi ve teknolojileri gibi farklı alanlarda da Kayseri'de fuar organize edilmesi konusunda çalışmalar yürütmekteyiz. İnşallah önümüzdeki Kasım ayında YANEXPO Ahşap, Metal, Plastik Üretim Yan Sanayileri ve Aksesuarları Fuarımızı, Kayseri OSB Fuar Merkezimizde gerçekleştireceğiz. Şehrimizde belli başlı sektörlerde yapılan üretimin mutlaka tanıtıma ihtiyacı var. Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Yalçın, "1-2 yıl gibi bir sürede Kayseri OSB Fuar Merkezimizde her ay 1 fuar, yılda 12 fuar yapma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hedefe ulaşmak, sanayicilerimizi yeni fuarlarla tanıştırmak arzusundayız. İnşallah Kayseri adını fuarlarla duyuracak." şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın açıklamasında, IBIA Expo 2024 Fuarı'na katılan Kayseri OSB sanayicileri başta olmak üzere tüm Kayserili sanayicileri kutladı ve başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ