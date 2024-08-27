Üye Girişi
Haberler

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü: Öğrencilerin Yurtlarda Konaklamalarını Sağlamayı Amaçlıyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin yurtlarda maksimum seviyede konaklamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Kabakcı, yurtlarda devam eden yenileme çalışmaları olduğunu ve öğrencilerin sorunsuz bir şekilde yerleşmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin yurtlarda maksimum seviyede konaklamalarını sağlamayı amaçladıklarını söyleyerek, "Öğrencilerimizin en sorunsuz şekilde yerleşmesi için çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Devam edecek olan bazı yenileme çalışmalarının da olduğunu söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak KYK anlamında da bizler bir takım çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şu anda yeni kayıt öğrencilerimizin ve diğer ara sınıf öğrencilerimizin geçen hafta Pazar günü itibariyle sonlanan kayıt müracaatları gerçekleşti. Birkaç gün içerisinde de yurtlarımıza yerleşmeler açıklanacak. Bizler de ilimizde en sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için sayın valimizin talimatlarıyla bakanlığımızdan aldığımız hem durum tespitleri hem ilgili kadrolar, sayılar neticesinde çalışmalarımızı sürdürdük. İnşallah önümüzdeki günlerde hem yurtlarımızın bu dönem içerisinde bakım, onarım, tadilatlarını gerçekleştirirken bir takım yeni yapılacak projelerin de çalışmalarını tamamladık. Devam edecek olan da yenilenecek olan bir takım çalışmalarımız da var. Onları programlıyoruz" dedi.

Kabakcı, nihai amaçlarının Kayseri'de öğrencilerin maksimum seviyede konaklamaları olduğunu söyleyerek, "Nihai amacımız Kayseri'de öğrencilerimizi yurtlarımıza maksimum seviyede kız ve erkek olmak üzere misafir etmek, konaklamalarını sağlamak. Bunun için de ekiplerimiz, ilgili birimlerimiz hummalı bir çalışma içerisinde. Onun hazırlıklarını yaparken maksimum seviyede yedek sayıları çok düşük tutarak Kayseri'deki öğrencilerimizi yurtlarımızda misafir etmek istiyoruz. Daha önce olmayan ve gerçekleşen çok önemli tespitler sonucu ortaya çıkan büyük bir emeğin ürünü bunlar. Tabi bu dönem içerisinde bir deprem süreci geçirdik. Depremden kaynaklı 2002 öncesi inşaatlar, yapılar var. Onların da analizleri devam ediyor. Bu binaların analiz raporuna göre de sonuç alacağız. Yine de onları da dengeleyecek şekilde eğer yenilenme gerekecekse biz buralarda bu çocuklarımızın bir kısmını kapasite artışları, diğer destek çalışmaları veya özel yurtlarla ilgili planlamalar neticesinde büyük ölçüde dışarıda öğrencimizin kalmaması için mücadelemizi veriyoruz ve o yolda da planlarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Maksimum Gençlik kayseri Spor Eğitim Yerel Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Valorant çöktü mü? Valorant'a neden girilmiyor? 27 Ağustos son dakika gelişmesi... Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler... Kaktüs evde ne işe yarar, nerede durmalı? Kaktüs saksısı nasıl olmalı, çeşitleri neler? İZMİR'DE CİNAYET! İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü? İzmir'de ne oldu? İzmir'de baba 3 çocuğunu neden öldürdü? Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu! Gülbin Tosun ne dedi? Gülbin Tosun, Mansur Yavaş paylaşımı nedir? Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü?
title