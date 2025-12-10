50 bin esnafın temsil edileceği KESOB'un yeni hizmet binası 78 günde yükseldi

3 Ekim 2025'te protokol üyeleri, oda başkanları, esnaf ve sanatkarların katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirilen Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) yeni hizmet binasının kaba inşaatı 78 günde neredeyse tamamlanma aşamasına geldi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, "50 bin esnafın temsil edileceği, şehrimize yakışacak olan yeni binamızın kaba inşaatının tamamlanmasına az kaldı" diye konuştu.

Kayseri'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, söz verip hayata geçirdiği yeni, modern ve müstakil hizmet binasının şantiyesini ziyaret ederek son durum hakkında bilgiler aldı. Şantiye şefi Ali İhsan Usta'nın nezaretinde inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Odakır, işçileri de selamlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Sözümüzü tutmanın huzurunu yaşıyoruz"

Hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: "Temelimizi atıp hızla inşaata devam edebilmenin, sözümüzü tutmanın huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Nihayet esnaf ve sanatkarlarımız da müstakil bir hizmet binasına kavuşacak. Modern görünümü ve estetiğiyle, hizmet kapasitesinin ve kalitesinin artırılmasıyla birlikte şehrimize önemli bir eser kazandıracağız. Aradan geçen 78 günde bodrum, zemin ve birinci katı tamamladık. İkinci katımızın kolonları tamamlandı, inşallah gelecek hafta tabliyesi de dökülüp bitirilecek. Böylece küçük bir çatı katı kısmının kalmasıyla ve yapımıyla kaba inşaatı tamamlamış olacağız. Hava şartları elverirse eğer yıl bitmeden kaba inşaatı bitmiş olarak göreceğiz. Gelecek sene içerisinde de artık iç ve dış çalışmaları tamamlanıp açılışını yapmak için sabırsızlanacağız."

"Kayseri bu eseri sahiplendi, yakıştırdı"

İş takibinin ve ciddiyetler sürdürmenin ne denli önemli olduğunun altını çizen Başkan Odakır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabi söz vermekle bitmiyor iş. Sözünüzü tuttuktan sonra işlerinizi de sıkı takip etmeniz gerekiyor, ciddiyetle sürdürmeniz gerekiyor. Bu yüzden şantiyedeki ekip arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyorlar. Biz de sıklıkla ziyaret ediyoruz şantiyeyi. Müdahale etmemiz gerektiğinde elimizden geleni yapıyor ve işleri hızlandırmak için çözümler üretiyoruz. Her zaman çözüm odaklı yaklaşmamız gerekiyor ki bunun olumlu sonuçlarını yaşayarak zaten görüyoruz. Bu eser şehrimizin, Kayseri bu eseri sahiplendi, yakıştırdı. İnşallah kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Bu bakımdan hizmet binamızın yapımında emeği olan ekip arkadaşlarımıza, şantiyedeki arkadaşlarımıza, şehrimizin yöneticilerine, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, desteğini esirgemeyen yöneticilerimize, esnaf ve sanatkarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yapacağımız açılış törenine erişmeyi diliyor, bu heyecan ve gurura hep birlikte ortak olmayı temenni ediyorum."

KESOB'un yeni hizmet binası tamamlandığında bodrum, zemin ve artı iki kat olmak üzere toplam 4 katlı bir yapı olacak. En üst katta ise teras katı yer alacak. 2 bin metrekarelik bir yapının ortaya çıkmasıyla birlikte şehre vizyon katılması, esnaf ve sanatkarlara verilen hizmet kalitesinin daha çok artması, hizmet imkanının daha da iyileşmesi hedefleniyor. - KAYSERİ