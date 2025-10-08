Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden Konut Projesi: Tapular Teslim Alındı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) bünyesinde kurulan S.S. KESOB Konut Yapı Kooperatifi faaliyetlerine hızla devam ediyor. Şehir Hastanesi'ne çok yakın bir konumda yükselecek olan konutlara ait arsaların tapularını Şeyhi Odakır teslim aldı. Odakır, "Verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmamaya çalıştık. Konut projemizin tapularını da almış bulunuyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olan ve yaklaşık 50 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Birlik bünyesinde kurulup faaliyetlerine başlayan kooperatifteki son gelişmeleri değerlendirdi.

"Bir hayır duasıyla anılmak bizler için önemli ve yeterli"

Yaptığı hizmetler ve projeler ile 'projeci Başkan' olarak anılan Başkan Şeyhi Odakır, esnaf ve sanatkarlara faydası olacak hizmetleri birer birer hayata geçirdiklerini vurguladı. Odakır, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"S.S. KESOB Konut Yapı Kooperatifimizde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Hatırlanacağı üzere, öncelikle Şehir Hastanesi'ne çok yakın konumda TOKİ'den ihale usulü ile arsalarımızı almıştık. Arsa alımından günümüze kadar gerekli prosedürleri eksiksiz olarak tamamladık ve arsaların tapularını alma noktasına geldik. Bu bağlamda Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüzden 20 arsamızın daha tapusunu aldık, 1 arsamızın tapusunu da daha önce almıştık. İnşallah yıl bitimine kadar evrak, proje ve benzeri süreçlerini tamamlayabilmeyi hedefliyoruz. İlk aşamada 333 konutu yapacağız ve kısmet olursa konut yapmaya devam etmek istiyoruz. Resmi prosedürler dolayısıyla bir anda olup bitmiyor. Üyelerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız müsterih olsun, projeler tamamlanınca temel atmayı planlıyoruz. Sonrasında kazasız belasız bir şekilde mümkün olan en kısa sürede konutlarımızı tamamlamaktan yana niyetliyiz. Şimdiden şehrimize, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun. Bizler gelip geçiciyiz bu kurumlarda. Bir hayır duasıyla anılmak bizler için önemli ve yeterli. Allah, tamamlanıp teslim ettiğimiz günlere eriştirmeyi nasip etsin diyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." - KAYSERİ