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Kayseri'de Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Etkinliği Düzenlendi

Kayseri'de Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Etkinliği Düzenlendi
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Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 12. yılı etkinliği, "Hacı Bektaş-ı Veli, İncinsen de İncitme" temasıyla Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, kitap okuma etkinliğinin yanı sıra indirimli kayak yapma imkanı da buldu.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 12. yılında, 'Hacı Bektaş-ı Veli, İncinsen de İncitme' teması ile Erciyes'te kitap okudular.

'Evde, toplu taşıma araçlarında, şehir merkezinde, camide, alışveriş merkezinde her yerde okuyoruz' sloganıyla etkinliklerine devam eden Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Kayseri Temsilciliği, Erciyes Kayak Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenledi. Hacılar Kapı'da kurulan stantla birlikte kitap okuyan vatandaşlar, etkinlik çerçevesinde kayak yapma imkanı da buldu. Program hakkında bilgi veren Kayseri İl Temsilcisi Hüseyin Bozlak; "Türkiye genelinde Milliği Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı onaylı 12 yıldır gerçekleştirmiş olduğumuz Bilgi Kültür Yarışmaları'nı her sene farklı temayla yapıyoruz. Bu yılki konumuz Hacı Bektaşi Veli 'İncitsen de incitme' temasıyla yarışmamızı yapmış olacağız. Türkiye genelinde şuanda 520 bin, Kayseri'de de 21 bini aşkın kaydımız var. 12 Şubat'a kadar kayıt almaya devam edeceğiz. Farkındalığımızı artırmak amacıyla Türkiye genelinde aynı anda kitap okuma etkinliği gerçekleştirmiş olacağız. Aynı anda Bilgi Kültür Yarışmaları'mızın kitaplarını okuyacağız. Kayseri'de bunu biraz daha farklı bir hale getirdik. Kitap okumakla beraber indirimli kayak etkinliğini gerçekleştireceğiz" dedi.

Etkinliğe katılanlar, indirimli fiyatlarla kayak yapma imkanı da buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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