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Kayseri'de Sucuk Denetimleri Yetersiz: %40'ı Kayseri Sucuğu Değil

Kayseri'de Sucuk Denetimleri Yetersiz: %40'ı Kayseri Sucuğu Değil
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Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, şehirde satılan sucukların %40'ının gerçek Kayseri sucuğu olmadığını açıkladı. Denetimlerin artırılması gerektiğini vurgularken, anaç hayvan kesiminin yasaklanması gerektiğini de ekledi.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras; şehirdeki denetimlerin yetersiz olduğunu belirterek Kayseri'de satılan sucukların yaklaşık yüzde 40'ının Kayseri sucuğu olmadığını söyledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras; firmalardan ürünlerin numunelerinin alınırken çok dikkatli alınması gerektiğini kaydederek, bu konunun suistimale açık olduğunu belirtti. Başkan Aras; "Sucuk çok sıkıntılı bir ürün. Bu sucuk firmalarını belli bir marka yapabilmeniz için yıllarınızı veriyorsunuz. Eğer paketli olmayan sucuktan bir numune alacaksanız ya direk kendi tesislerinde alınması lazım ya da firma yetkilisini çağıracaksınız. Devletin numune alma hakkı vardır, her gün alsın ama benden habersiz herhangi bir firmanın ürününü alırsanız orada bir etiket değişikliği oluyor. Kayseri'deki bir firmamızın başına gelen olay da bu. Firmanın kendi isteğiyle yaptığı bir şey değil, tenezzül bile etmez. Tabi marka zedelendi, haksız ithamlarda bulunuldu. Bence bu markaların çok dikkatli incelenmesi lazım. Numuneleri alırken aldım, kaçtım, hemen yapayım olmaması lazım. Benim fabrikamda çıkan ürünü her gün alın, ondan yana bir şikayetimiz yok. Ambalajsız bir ürün aldığınız zaman bizim haberimiz olması lazım. Bu gerçekten suistimale açık bir durum. Gerçekten yazık" dedi.

"Yanlış yapan varsa cezasını çeksin"

Kayseri'de satılan sucuğun yüzde 40'ının Kayseri sucuğu olmadığına dikkat çeken Başkan Aras; "Kayserimizin merkezinde denetim var ama bizim istediğimiz seviyede denetim yok. Bütün dükkanları teker teker haftada bir gün kontrol etsinler, yanlış yapan varsa cezasını çeksin. Başka bir vilayetten ucuz sucuklar geliyor, 'Kayseri sucuğu' diye satılıyor. Yazık günah değil mi bu insanlara, sucuğu her yerde bulabilir. Adam gelmiş Kayseri'ye diyor ki; 'Ben Kayseri sucuğu yemek istiyorum'. Ama maalesef bakıyorsunuz şehir dışından gelmiş, ucuz, markası belli olmayan sucukların üzerine etiketi yapıştırıp satış yapıyorlar. Denetimin artırılması lazım. Açık söylüyorum, Kayseri'de satılan sucuğun yüzde 40'i Kayseri sucuğu değil. Valilik de, Tarım İl Müdürlüğü duysun; denetimlerimiz istediğimiz oranda değil. Her yerden pastırma, her yerden sucuk geliyor. Böyle bir şey olur mu? Bu bizim coğrafi işaretli markamız" ifadelerini kullandı.

"Anaç hayvan kesiminin yasaklanmalı"

Yurt dışından et girişinin önüne geçilmesi için anaç hayvan kesiminin yasaklanması gerektiğini vurgulayan Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras; "4-5 yıl boyunca anaç hayvan kesimini yasaklamalıyız. Dişi hayvan olması lazım ki üretim olacak. Bunu koruma altına almamız lazım. Eğer bunu koruma altına almazsanız, üretiminiz biter dışarıya bağımlı olursunuz. Geçen yıl yaklaşık olarak 650 bin besilik hayvan, 150 bin kasaplık hayvan ve yaklaşık olarak 150 ton da karkas et girdi. Bu da yaklaşık Türkiye'nin 1-1,5 milyar doları gitti. Bunun altyapısını oluşturmamız, ithalat konusundan kurtulmamız lazım" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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