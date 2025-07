Kayseri'de Şap Hastalığına Karşı 100 Bin Aşı Bekleniyor

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'de şap hastalığı ile ilgili ciddi bir sorun olmadığını belirterek, üretim ve sevkiyatın yapılması için şap aşısı yapılmasını beklediklerini söyledi.

Kayseri'ye gelecek 100 bin şap aşısının problemleri önleyeceğini söyleyen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Şap hastalığı insana geçmeyen bir hastalık. Hayvanlar arasında geçiş sağlanan ve aşırı derecede et kaybına uğratan bir hastalık cinsidir. Üreticilerimiz bu hastalık dolayısıyla sevkiyat yapamamakta, üretim için mal alamamaktadır. Bundan dolayı da acilen şehrimize aşı beklemekteyiz. Aslında şehrimizde şap hastalığı ile ilgili şu anda olumsuz bir yapı yok. Herhangi ölen hayvanımız da yok. Sadece tedbir amaçlı şehrimizin de şap hastalığına yakalanmaması noktasında tedbirler alındı. Fakat üreticimiz mağdur yaklaşık 20 gündür. Aşılarımızın hızlı bir şekilde şehrimize gelmesini ve üreticilerimizin bir an önce hem hayvan sevkiyatında hem de üretim noktasında rahata ulaşmasını istiyoruz. Hem KTB hem de Tarım İl Müdürlüğümüz bu noktada çalışmalar başlattı. Biz aslında 15 gün içerisinde şehrimize geleceğini düşünüyorduk ama zannedersem ayın sonuna kadar aşılar gelecek ve aşılandıktan sonra da şehrimizin sevkiyat noktasında bir problemi kalmayacak. Ortalama şehrimizde 500 bin büyükbaş hayvanımız var ama ben tahmin ediyorum ki bunun 100 bin kadarına vurulduğu zaman problem önlenir diye düşünüyoruz. Şu anda Kayseri'de zaten çok problemli bir hastalık yok. Önlem amaçlı, hastalık hissettiğimiz hayvanlar için istiyoruz biz bu aşıları. 100 bin civarında bir aşı olduğu zaman şehrimizde herhangi bir problem olmayacak diye düşünüyoruz" dedi.

Bağlamış, şehirde kendilerine bir yer verilirse şehrin ürünlerini satabileceklerini söyleyerek, "Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak hazırız. Şehrin önemli bir yerinde bize KTB olarak yer verilirse biz şehir ve ülke dışından gelen vatandaşlarımıza ikramda bulunuruz. Uygun fiyata Kayseri'nin ürünlerini satarız. Bu noktada her zaman girişimci olduğumuzu zaten sizler biliyorsunuz. Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak hazırız. Bize görev düştüğünde de inşallah her türlü görevi yapacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Laboratuvarımız kurulduğundan beri ifşa olan firma sayımız 3'ü geçmedi"

KTB Et ve Et Ürünleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarı kurulduğundan beri ifşa olan firma sayısının 3'ü geçmediğini söyleyen Bağlamış, "Kayseri Ticaret Borsamız, sadece bu ifşalı ürün üreten üreticilere disiplin kurulu cezası verebilir. Herhangi bir yaptırımı söz konusu değil ama biz biliyorsunuz bunu önlemek amacıyla KTB Et ve Et Ürünleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarı'nı kurduk. 2021 yılı sonu itibari ile de şehrimizde hizmete girdi. Üreticilerimiz bizim laboratuvarımızdan hizmet aldığı günden bu güne kadar yani 2021 yılı sonu itibarıyla 3 firmayı geçen hiç ifşa sayımız olmamaya başladı. Yani 2021 yılı öncesinde ortalama 20 firmamız ifşa oluyordu ama laboratuvarımız hizmete girince 3 firmayı geçmiyor. Burada aslında söylemek istediğim konu şu; Kayseri üreticisi bilerek hiçbir zaman hatalı üretim yapmaz. Platformlar aynı olduğu için beyaz et, kırmızı et veya sakatat ürünleri ile ilgili bulaştan dolayı ifşa oluyordu. Tabii bunu fırsat bilen, isteyerek ifşalı üretim yapan firmalar da olabilir. Biz hiçbir zaman bunların safında yer almıyoruz. Bunları da kınıyoruz. Bu saatten sonra ifşa listesine giren hiçbir firmamızın da hatalı ve bilinçsiz üretim yaptığına biz de kanaat etmiyoruz. Artık Kayseri'de bir laboratuvarımız var. Üretimin bütün kademelerinde biz kendilerine destek veriyoruz. Ben bu saatten sonra ifşa olan hiçbir üreticimizin de doğru üretim yaptığına inanmıyorum. Her önümüze geldiğinde de şiddetle kınadığımızı ifade ediyorum. Fakat Kayserili üreticilerimizin de bilerek bu ürünleri üretmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Yakın zamanda Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı'ndan yine KTB, 15 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Buradaki amacımız da meslek komite üyelerimiz ve Kayserili üreticilerimizden gelen istekler doğrultusunda KTB Et ve Et Ürünleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarımız çok başarılı olunca su ürünleri, yanı balık ürünlerinde de bizden destek istediler. İnşallah yakın zamanda da KTB olarak hem balık hem de baharat ürünlerinde üretim noktasında üreticilerimize destek olacağız" dedi. - KAYSERİ