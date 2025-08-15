Kayseri'de Organize Tarım Bölgesi Projesi Hızla İlerliyor

Kayseri'de Organize Tarım Bölgesi Projesi Hızla İlerliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Elmalı bölgesinde jeotermal kaynakları kullanarak hayata geçirilen Organize Tarım Bölgesi projesinin altyapı çalışmaları devam ediyor. Projenin, yerel kalkınmayı destekleyeceği ve şehrin ekonomisine canlılık katacağı belirtiliyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı bölgesinde jeotermal kaynakları kullanarak hayata geçirilen Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinde altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı bölgesinde, jeotermal kaynaklardan faydalanacak OTB altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yürütülen proje kapsamında, bölgenin bir an önce üretime geçmesi için önemli adımlar atılıyor. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, projenin yalnızca bir tarım yatırımı olmadığını, şehrin geleceğine yapılmış büyük bir hamle olduğunu vurguladı. Bölgede yol, drenaj, kazı-dolgu ve jeotermal sondaj çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Başkan Bağlamış, "Bu noktaya gelmiş olmamız, projemizin ne kadar kararlı ve hızlı ilerlediğinin en somut göstergesidir. Jeotermal kaynaklarımız sayesinde tarımsal üretim kapasitemizi artıracak, hem yerel kalkınmayı destekleyecek hem de şehrimizin ekonomisine canlılık katacağız" dedi.

Projenin ilerleyişiyle ilgili değerlendirme toplantısı Kayseri Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Çalışmaların son durumunun ele alındığı toplantıda, proje adımlarının iş birliği içinde hızla ilerletileceği vurgulandı.

Başkan Bağlamış, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Elmalı bölgesinin jeotermal seracılıkta Türkiye'ye örnek olacak bir merkez haline geleceğini ifade ederek, "Kayseri Ticaret Borsası olarak şehrimizin tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek 'Tarihi zirve' diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi

Bakan 'Tarihi zirve' diyerek duyurdu! Ekonomi için müthiş veri geldi
Meteoroloji'den 13 kente 'sarı' kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı

3-0 yenildiler, rövanşta 18'de 10 kişi kalmalarına rağmen turladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.