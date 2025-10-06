Kayseri'de Jeotermal Kaynaklı Sera Projesi Devam Ediyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve beraberindekiler; Elmalı Bölgesi'nde bulunan jeotermal kaynaklı Sera OTB alanındaki sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Kocasinan'da hayata geçirilen Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav alanda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip ederek gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri'de tarım ve üretim kapasitesini artıracak, bölge ekonomisine yön verecek Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi, önemli bir gelişmeyle 2025 yılı yatırım programına dahil edilmişti.

Alandaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek : "Biz şu anda burada bir tarihe şahitlik ediyoruz. Kayseri tarımı açısından devrim olabilecek bir çalışma yapılıyor. Kayseri'nin sebze üretimini, çalışma bittiğinde üç kat artıracak bir projeden bahsediyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz arazi 1 milyon 237 bin metrekare. Özellikle Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından üç kuyuda yapılan çalışmada su bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi dördüncü kuyunun başındayız. Bu kuyumuzda 535. metredeyiz. Yaptığımız görüşmelerde buradan da iyi derecede bir sıcak su bulacağımızdan ümitliyiz." dedi.

Kayseri Ticaret Borsası'nın çalışmaları büyük bir titizlikle ve hızlı bir şekilde ilerlettiğini ayrıca beşinci ve altıncı sondaj kuyusunda da çalışmaların başladığını söyleyen Vali Gökmen Çiçek şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri Ticaret Borsamıza çok teşekkür ediyorum. Kendileri bu konuda çok büyük bir çaba sarf ediyor. Belki iki, üç yıllık işi bir, iki aya sıkıştırıyor. Proje tamamlandığında, hem sondaj çalışmaları, üst yapı, altyapı bütün çalışmalar tamamlandığında 5 milyar TL'lik bir yatırımdan bahsediyoruz. Bütün çalışmalarımız, Kayseri'nin yılda 3 milyar TL gelir elde edeceğini gösteriyor. Burada 1.500 kişi istihdam edilecek. yüzde 70'i kadın olan bir istihdamdan bahsediyoruz. 50 bin ton sebze ihracatı olacak. Dolayısıyla sebze üretimini Kayseri'de 3 kat artıracak. Burası Kayseri tarımının hem can damarı hem geleceği. Bu bölgenin şenlenmiş halini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Program, hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.