Kayseri'de Jandarma Ekipleri Bayram Tatilinde Trafik Tedbirlerini Artırdı

Kayseri'de jandarma ekipleri bayram tatilinde trafikte gelişebilecek olumsuzluklar için tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Ramazan Bayramı nedeniyle trafik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Trafik Jandarması Timleri, okulların ara tatil dönemine girmesi ve 9 günlük bayram tatili nedeniyle vatandaşın huzur, güven içinde seyahat edebilmesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için gerekli kontrolleri yaptı. Ekipler; bayramlarımın bayram tadında geçmesi için gerekli önlemleri alarak, vatandaşların trafik kurallarına uymalarına, yasal hız limitlerini aşmama, emniyet kemeri kullanmaya önem verme ve yola yorgun çıkılmama, konularında uyarılarda bulundu.

Ekipler ayrıca; seyir halindeyken telefon ile ilgilenmemeye özen gösterilmesi konusunda da sürücülere bilgilendirme yaptı. - KAYSERİ