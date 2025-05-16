Kayseri'de Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Kayseri'de Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen 'Atatürk'ü Anma-Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar Türk Bayrakları ile yürüyüş yaptılar. Gençlik yürüyüşü, atletizm yarışları ile sona erdi.

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası kapsamında 'Atatürk'ü Anma-Gençlik Yürüyüşü' düzelendi.

Gençlik Yürüyüşü çerçevesinde Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde başlayan program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tomarza İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın mozoleye çelenk sunması ile başladı. Programda daha sonra marşlar eşliğinde Tomarzalı öğrenciler yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Gençlik yürüyüşüne; Tomarza İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katılım yaparak Türk Bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirdi. Gençlik yürüyüşü; Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayıp yine Tomarza İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri önünde bitti.

Program; Tomarza Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü önünde atletizm yarışları ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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