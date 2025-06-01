Kayseri'de Dolu Yağışı Arazileri Etkiledi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dolu yağışı nedeniyle ekili araziler etkilendi.

İlçeye bağlı Gülbayır mahallesinde öğleden sonra dolu yağışı etkili oldu. Bölgedeki kabak çekirdeği ve domates fidesi ekili araziler su altında kaldı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yağışın Kayseri ve çevresinde gün boyu etkili olacağı öğrenildi. - KAYSERİ