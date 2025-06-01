Kayseri'de Dolu Yağışı Arazileri Etkiledi

Kayseri'de Dolu Yağışı Arazileri Etkiledi
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Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, Gülbayır mahallesinde ekili kabak çekirdeği ve domates fidelerini su altında bıraktı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yağış gün boyunca devam edecek.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dolu yağışı nedeniyle ekili araziler etkilendi.

İlçeye bağlı Gülbayır mahallesinde öğleden sonra dolu yağışı etkili oldu. Bölgedeki kabak çekirdeği ve domates fidesi ekili araziler su altında kaldı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yağışın Kayseri ve çevresinde gün boyu etkili olacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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