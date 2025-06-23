Kayseri'de 4. Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu Yapıldı

Ticaretin kanunlarının yazıldığı Kültepe Kaniş Karum'un bulunduğu Kayseri'de gerçekleştirilen 4. Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu yoğun ilgi gördü. Sempozyuma ev sahipliği yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, herkesin memnun kaldığını söyleyerek, "Üyelerimizden gelen talepleri Adalet Bakanımıza ilk ağızdan ilettik" dedi.

KTO ev sahipliğinde düzenlenen 4. Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımı ile geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirildi. Sempozyumda üyelerin taleplerini Adalet Bakanı Tunç'a ileten KATO Başkanı Ömer Gülsoy, "Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı yargı ve iş dünyası toplantısıydı. Yargı ile iş dünyası arasındaki sıkıntıların konuşulduğu güzel bir toplantıydı ve katılım gayet iyiydi. Katılanların hepsinin geri dönüşlerini ve memnuniyetlerini aldık. Biz "Adalet mülkün temelidir" anlayışına sahip bir milletiz. Bu konuda da bakanımıza bizim üyelerimizden gelen ve en çok sıklıkla karşılaştığımız sorunları birinci ağızdan dile getirdik ve destek istedik. bakanımızda bizim isteklerimize cevap vereceklerini söylediler. Özellikle İş Kanununun ekonomi dostu bir yaklaşımla güncellenmesini talep ettik. Kamu kaynaklı olan hacizlerde SGK ve vergi borçlarındaki bankalara gelen tüm blokajların sadece karşılığı kadar olmasını talep ettik. Bütün işverenler olarak çalışanlarımız maaşları bankalar üzerinden ödeniyor. Onların haciz işlemlerinin bizim üzerimizden alınmasını, bankalara devrilmesi gibi bir talebimiz oldu. Bu bize büyük bir yük getiriyor. Muhasebe sistemini altüst ediyordu. Yeni çalışmaya başlayanların 2 aydan 6 aya çıkartılmasına, art niyetli insanların önüne geçilebileceğinden bahsettik. En önemlisi de geriye dönük hesaplama dediğimiz, işten ayrılan insanlarımızın hesaplaması 10 yıldan 5 yıla inmişti. Şimdi de 1 yıla sınırlandırılmasını talep ettik. Üyelerimizden gelen sorunları dile getirmiş olduk. Bizim ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya, çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız var. Enerjimizi çalışmaya verelim. Mahkeme koridorlarında enerjimizi tüketmeyelim diye taleplerimizi ilettik. Bakanımızda bunu olumlu bir şekilde karşıladı. Güzel bir toplantı oldu. Öğleden sonrada sempozyumlar vardı. Tüm katılımcılara teşekkür ederim. Aynı zamanda Kayseri'nin bir prestiji oldu. Şehrimiz hakkında da bilgiler verdik. Biz devletimize ve kendilerine de güvendiğimizi ifade ettik. Enseyi karartmadan, şuanda yaşadığımız olumsuz durumlara rağmen iş dünyası olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.

Ticaretin kanunlarının yazıldığı Kültepe Kaniş Karum'a ziyaret

Sempozyumun ardından çeşitli temaslarında gerçekleştirildiğini belirten Gülsoy; "Güzel bir toplantının neticesinde güzel temaslarda oldu. Ticaretin kanunlarının yazıldığı Kültepe Kanişi ziyaret etmesini istedik ve bizi kırmadı. Orada temaslarda bulunduk. Kuralsız bir ticaretin olmadığının belgelerini gördük. İlk sivil toplum kuruluşunun orada çıktığını ve üye olmayan insanların pazarda ticaret yapamadığı anlatıldı. Ardından Kayseri Bilim Merkezi'nde 7.5 milyon yıl öncesine ait fosilleri gördük. Bakanımız memnun bir şekilde Kayseri'deki ziyaretlerini tamamladı. Bizim içinde Kültepe çok önemli. Böyle bir yer dünyanın hiçbir yerinde yok. Kayseri bir hazineye sahip. Kültürel mirasa sahip kadim bir şehir" diye konuştu. - KAYSERİ