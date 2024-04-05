Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse: 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayamıyoruz

Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse, bir meslektaşının dün gece çalışma ofisinden yaşamına son vermesi nedeniyle 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayamayacakları bir güne uyandıklarını söyledi.

Kayseri Barosu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklama yapan Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse, "Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Biz bu günümüzü kutlayamıyoruz. Kayseri Barosu avukatları olarak, dün gece çok genç bir kardeşimizi, meslektaşımızı kaybetmenin acısıyla bu sabaha uyandık. Bugün sözlerin, kelimelerin, yazının kifayet edemeyeceği bir acı var. Avukat Hüseyin Keskin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Meslektaşlarımın ve ailesinin acısını paylaşıyorum. Bugün biz kutlayamayacağımız bir güne uyandık. Ancak şunu söylemek istiyorum ki; güçlü bir avukatlık, güçlü bir baronun olmadığı bir devlette bağımsız yargıdan bahsedilemeyeceğini ve hukuksuzluğun yıkacağını, hukuksuzluğun en büyük deprem olacağını ve fay hatlarını hukuksuzluğun daha da derinleştireceğini bilerek, öncelikle hukuk devleti demek için her zaman olduğun gibi 5 Nisan'da sürekli söylüyoruz. Meslektaşlarımızın sorunlarını her fırsatta dile getiriyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ