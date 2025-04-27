Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu Ekmeklik Un İhalesi Yapacak

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu ; ihale ile ekmeklik un satın alacak.

Kayseri açık Ceza İnfaz Kurumu; açık ihale usulü ihale ile 450 ton ekmeklik buğday unu, 5 ton gıda amaçlı buğday kepeği ve 500 kilo tam buğday unu satın alacak. İhaleye katılmak isteyenler 21 Malyıs saat 14.00'e kadar tekliflerini verebilecek. İhale; Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı'nda yapılacak. - KAYSERİ