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Kayseri 1 gecede 9 defa sallandı

Yerel Haberler

Kayseri 1 gecede 9 defa sallandı Kayseri'de gece saatlerinde meydana gelen 9 farklı deprem, paniğe yol açtı.

Kayseri 1 gecede 9 defa sallandı

KAYSERİ - Kayseri'de gece saatlerinde meydana gelen 9 farklı deprem, paniğe yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kayseri'de başlayan deprem furyası sürüyor. Bu gece 01.25'te Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi'nde olan 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından şehirde sabaha kadar 8 farklı deprem meydana geldi. Depremler şu şekilde:

"01: 25 Hacılar/Karpuzsekisi 3.2, 02: 03 Hacılar/Karpuzsekisi 2.8, 02: 08 Hacılar/Karpuzsekisi 2.9, 02: 10 Boğazköprü 1.5, 02: 46 Sarız/Yeşilkent 1.6, 03: 00 Hacılar/Karpuzsekisi 1.8, 03: 09 Hacılar/Karpuzsekisi 2.1, 03: 37 Hacılar/Karpuzsekisi 1.5, 04: 02 Hacılar/Karpuzsekisi 3.0."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Kayseri Hacılar Deprem Genel Yerel Haberler

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