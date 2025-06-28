Kaymakam Koşansu'dan Esnafa Ziyaret

Kaymakam Koşansu'dan Esnafa Ziyaret
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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Suat İshakoğlu Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, taleplerini dinledi ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak için yapılacak adımları vurguladı. Esnafların görüş ve önerilerini dikkate alarak, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsediğini belirtti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçenin işlek noktalarından biri olan Suat İshakoğlu Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sıcak bir temas kurdu.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu gerçekleştirilen ziyaret kapsamında esnafların talep ve önerileri dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görev geldiği günden beri Bulanık halkının sevgisini kazanan Kaymakam Koşansu her fırsat bulduğunda esnafı ziyaret edip dertlerini dinliyor. İlçede ekonomik canlılığın sağlanması ve ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi adına esnafın görüş ve beklentilerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Koşansu, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek ve ihtiyaçlara doğrudan çözüm üretmek en öncelikli görevimizdir" dedi.

Ziyaret sırasında esnaflar karşılaştıkları bazı zorlukları ve çözüm önerilerini paylaşırken, Kaymakam Koşansu ise ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli adımların atılacağını belirtti. İlçe genelinde sürdürülen kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi için sahadaki gözlemlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Kaymakam Koşansu'nun zaman zaman gerçekleştirdiği köy ziyaretleri ve saha çalışmaları sayesinde, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki ihtiyaçlar doğrudan yerinde tespit ediliyor. Bu yaklaşım, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesine katkı sağlıyor. Gerçekleşen ziyaret esnaf tarafından memnuniyetle karşılanırken, Kaymakam Koşansu tüm esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyerek ziyaretini tamamladı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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