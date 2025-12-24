Haberler

Digor Kaymakamı Kahraman, gönüllere dokunmaya devam ediyor

Güncelleme:
Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, sosyal devlet anlayışı gereği yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşların sorunlarını dinleyip çözümler üretiyor. Ziyaretler sırasında ailelerle bir araya gelerek, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguluyor.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "Halkla İç İçe" vizyonu kapsamında başlattığı ev ziyaretlerini sürdürüyor. Sosyal devlet anlayışıyla ilçe merkezinde ve köylerde çalınmadık kapı bırakmamayı hedefleyen Kahraman, vatandaşların hanesine konuk olarak dertlerini dinliyor.

Kaymakam Kahraman, beraberindeki ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Birsen Aydın Dinler ile birlikte bu kez ilçeye bağlı Başköy köyünü ziyaret etti.

Hane ziyaretlerinde ailelerle bir araya gelen Kahraman, aile bireyleriyle yakından ilgileniyor devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguluyor. Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "Bizim görevimiz sadece makamda oturmak değil, vatandaşımızın ayağına giderek onların derdiyle dertlenmektir. Kapımız da gönlümüz de tüm Digorlu hemşehrilerimize her zaman açıktır" dedi.

Kaymakam Kahraman'ın hane ziyaretlerine genellikle ilgili kurum müdürleri de eşlik ediyor. Bu sayede vatandaşların eğitimden sağlığa, ekonomik taleplerden altyapı sorunlarına kadar ilettiği tüm talepler not alınarak hızlıca çözüme kavuşturuluyor.

Öte yandan Digorlu vatandaşlar, Kaymakam Kahraman'ın bu samimi ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Kahraman'ın köy ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
