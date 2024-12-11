Kaymakam Çelik, Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, Sevkar köyü ve Çiçekli mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Koray Çelik, Sevkar köyünü ziyaret ederek son 10 yıllık süreçte meydana gelen depremlerden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Deprem nedeniyle ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmalarını da yerinde denetleyen Kaymakam Çelik, vatandaşlarımızla da bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Ziyaret kapsamında, vatandaşların hanelerine misafir olan Kaymakam Çelik, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu bir kez daha vurguladı. Yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Kaymakam Çelik, köy sakinlerinin kış şartlarını da inceleyerek ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti. - BİNGÖL