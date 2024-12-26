Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Kaymakam Arıkan'dan Esnaf Ziyareti

Kaymakam Arıkan'dan Esnaf Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, İlçe Emniyet Amiri ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri geliştireceklerini ifade etti.

Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Sansar ile birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iş yerleri gezilerek esnafın talepleri ve sorunları dinlendi. Kaymakamlık ve emniyet birimleriyle halk arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenen bu temas, ilçede olumlu bir yankı uyandırdı.

Kaymakam Arıkan, ziyaret ettiği esnafla birebir sohbet ederek ticari faaliyetlerin durumu ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı. Esnafın ekonomik koşullarını ve beklentilerini not alan Kaymakam Arıkan, gerekli durumlarda ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak çözümler üretilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

İlçe Emniyet Amiri Muhammet Sansar ise ziyaret sırasında güvenlik konularında esnafın görüşlerini aldı. Özellikle asayiş ve iş yerlerinin güvenliği ile ilgili öneriler değerlendirildi.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, bu tür saha çalışmalarının, yerel yönetim ve kamu birimleriyle vatandaş arasında güçlü bir bağ kurmak için önemli olduğu belirtildi. Kaymakamlık makamı, halkın talep ve beklentilerini yerinde dinlemeye devam edeceklerini vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
img

Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
img

Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü? Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli? Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Şakir Paşa Köşkü zarar gördü mü? SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı) YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.