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Kaymakam Adem Kaya, Ahilik Haftası'nda Esnafları Ziyaret Etti

Kaymakam Adem Kaya, Ahilik Haftası'nda Esnafları Ziyaret Etti
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Zonguldak'ta Ahilik Haftası dolayısıyla Kaymakam Adem Kaya, yerel esnafları ziyaret ederek Ahilik geleneğinin önemine dikkat çekti. Esnafın sorunlarını dinleyen Kaya, dayanışma ve yardımlaşmanın toplum için değerli olduğunu vurguladı.

Ahilik Haftası dolayısıyla Kaymakam Adem Kaya, ilçedeki esnafları ziyaret ederek haftalarını kutladı. Kaya, yaptığı ziyaretlerde Ahilik geleneğinin toplumsal dayanışma, dürüstlük ve kardeşlik gibi değerlerin yaşatılmasındaki önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında esnafla birebir sohbet eden Kaymakam Kaya, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Esnafların yerel ekonomiye olan katkılarını takdir eden Kaya, Ahilik kültürünün yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda sosyal yaşamın da temel direklerinden biri olduğunu ifade etti. Esnafların dayanışma ve yardımlaşma kültürünü sürdürmeye devam ettiğini belirterek, yerel ekonomiye sağladıkları destekten dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Kaya, Ahilik kültürünün sadece bir ticaret örgütlenmesi olmadığını, aynı zamanda toplumun etik değerlerini yücelten bir anlayış olduğunu vurguladı. "Ahilik, dürüstlük, yardımlaşma ve kardeşlik ilkelerini esas alır. Bugün de bu değerlere sahip çıkarak esnafımızla birlikte bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz," dedi.

Ahilik Haftası kapsamında yapılan bu ziyaretler, esnaflar arasında büyük memnuniyetle karşılandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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