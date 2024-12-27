Kastamonu Şeker Fabrikasında Pancar Boşaltım Sorunu Protesto Edildi

Kastamonu'da pancar üreticileri ve nakliyeciler, Şeker Fabrikasında pancar boşaltım ünitesindeki makinelerin yaklaşık 1 aydır arızalı olduğunu belirterek, günlerce araçlarındaki pancarları boşaltmak için fabrika önünde beklediklerini söyledi.

Türkşeker firmasına ait Kastamonu Şeker Fabrikasında Eylül ayında başlayan pancar alımı kampanyası dönemi devam ediyor. Şeker fabrikasındaki pancar boşaltma sorunu üreticileri canından bezdirdi. Günlerce fabrika önünde sıra beklediklerini belirten üreticiler fabrikada eylem yaparak duruma tepki gösterdi. Pancar üreticileri ve nakliyeciler, Şeker Fabrikasında pancar boşaltım ünitesindeki makinelerin yaklaşık 1 aydır arızalı olduğunu belirterek, günlerce araçlarındaki pancarları boşaltmak için fabrika önünde beklediklerini söyledi.

"Koca fabrikada bir tane makine çalışıyor, çalışan çiftçi hepimiz mağduruyuz"

Bir aydan fazladır sorun yaşadıklarını söyleyen nakliyeci Onur Türkmenoğlu, "Burada bir aydır sıkıntıyı çekiyoruz. Fabrikada 60 tonluk makinenin bir aydır bandı yırtık. Müteahhit suçu fabrikaya atıyor, fabrika müteahhide atıyor. Bir aydır biz bu makinenin çözümünü bulamadık ve şimdi saatlerdir buralardayız. Hiç yardımcı olmuyorlar, ne müteahhidi var ne de müdürü var. Koca fabrikada bir tane makine çalışıyor. Hepimiz mağduruyuz. Dün akşam buraya saat 22.00'de girdik, makine arıza yaptı, saat 04.00'te çıktık. Biz kamyoncuyuz, pancarı boşaltıp gitmenin peşindeyiz" dedi.

"Buraya gelip beklemeden pancarı boşaltıp gitmek ama biz boşaltıp gidemiyoruz"

Pancar üreticisi Cemal Akmehmetoğlu da, "Biz üç aydır buradayız. Sabah geliyoruz, öğlen geliyoruz, gece sabahlara kadar buradayız. İki saat uykuyla yatıp kalkıyoruz. İki saatte pancarı söküyoruz ama buraya boşaltıp gidemiyoruz. Koskoca fabrikada tek makine çalışıyor. Şu anda bir tek makineye mahkumuz, o da düzgün çalışmıyor. Kim alacak bu pancarı, nereye götürelim? Ben, 150 dönüm araziye pancar ektim. Şu anda üç kamyon bir pancarım kaldı ama artık canımızdan bıktık. Üç aydır arabanın içinde yatıyorum. Şu halimizi görüyorsunuz, çamurun içindeyiz. Fabrikanın içinde yürünmüyor, yani fabrika demeye bin şahit lazım. Bizim tarla fabrikanın içinden daha iyi. Bizim amacımız buraya gelip beklemeden pancarı boşaltıp gitmek ama gidemiyoruz" diye konuştu.

Üretici Emin Topaloğlu da, "Buradaki araçların sıralamasını jandarma yapması lazım. Şimdi buraya geliyorum. Burada bir direktör için dört gün bekliyorum ama başkası burada dört günde dört sefer yapıyor. Burada sadece ben değil, herkes mağdur oluyor. Adamın içeride adamı oluyor, ondan bunu yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Bekdemirekşi köyünden gelen Abdullah Küçük ise, "Ben, bu fabrikaya küspeye geldim. 450 lira olan küspeyi 800 liraya satıyorlar. Aracıya satacağınıza fabrika kendisi satsın, fabrika kazansın. Ben 48 saattir çorba dahi içmeden burada bekliyorum. Makinenin bozulduğu söyleniyor, iki gündür bu yüzden bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Millet isyan etti, çiftçiler eylem yaptı, güçlükle sabit makineyi çalıştırdılar"

İnebolu ilçesinden fabrikaya mal getiren Ali İhsan Dikel ise "Kamyonların normalde damperinden direkt pancarı boşaltmaması gerekiyor. 60 tonluk denilen bu boşaltma makinesinin bandı kopuk, 1 aydır makine yatıyor. Hayvanların yediği küspe, çamurlu şekilde boşaltıldığı için pislik olarak çıkıyor. Bunu da satmaya çalışıyorlar. Müteahhidin normalde 50 civarında eleman çalıştırması gerekiyor ama şu anda hiçbir elemanı yok. Fabrikanın çalışanları damperli kamyonları boşalttırmaya çalışıyor. Oysa bu pancarların temizlenmesi gerekiyor, bu şekilde boşaltılmaması lazım. Bandın değişmesi gerekiyor ama değiştirilmediği için bant parçalandı. Sabit makine de arızalıydı. Burada millet isyan etti, burada çiftçiler, pancar üreticileri eylem yaptı, güçlükle sabit makineyi çalıştırttılar. Şu ara fabrikanın içerisi çamur içerisinde, makineler çamur içerisinde kalmış vaziyette" dedi. - KASTAMONU