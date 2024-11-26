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Kastamonu'da Kış Lastiği Yoğunluğu: Lastikçiler Gece Yarısına Kadar Çalışıyor

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Kastamonu'da 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması öncesinde etkili olan kar yağışı araç sürücülerini lastikçilerin kapısına yönlendirdi. Oto lastikçiler, yaşanan yoğunlukla birlikte sabahlara kadar çalışıyor.

Kastamonu'da, 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi etkili olan kar yağışı sebebiyle vatandaşlar lastikçilerin yolunu tuttu. Oto lastikçiler, yaşanan yoğunluk sebebiyle gece yarısına kadar mesai yapıyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığının düşmesi ile kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yollara kış lastiği olmadan çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Kastamonu'da yaşanan yoğun kar yağışlarının ardından sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesinde yoğunluğun arttığı Kastamonu'daki oto lastikçiler gece yarısına kadar mesai yapıyor. Oto lastikçiler yaşanan yoğunluktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Oto lastikçisi Şükrü Nahar, kar yağışının ardından vatandaşların lastikçilere yöneldiğini belirterek, "Kar yağdığı zaman insanlar ister istemez bir telaşa giriyor. Kış lastiğini taktırmaya çalışıyorlar. Kış lastiği olmazsa araçlar kayabilir, kazalar yaşanabilir. Kar yağışı sebebiyle de lastiklerini değiştirmeye gelenlerden dolayı yoğunuz. Çünkü kış mevsimi başladı, kar yağışı da var. Kış lastiği takmak zaten mecburu, takılmazsa da kazaya sebebiyet verebiliyor. Sadece kışlık lastik takmak da önemli değil, taktığımız kışlık lastiklerin kaliteli ve iyi olması gerekiyor. Böyle olmazsa lastiklerimiz kayar, bu da kazaya yol açabilir. Bizler, Kasım ayının başından itibaren kışlık lastikleri takmaya başladık. Bu yıl yoğun bir talep görüyoruz. Bu yıl kar yağışının fazla olması bekleniyor. Meteorolojinin bu konuda uyarıları bulunuyor. Kar yağışıyla birlikte bizde de yoğunluk oluştu. 3-4 gecedir sabahlara kadar lastik değişimi yapıyoruz. Yoğun talep görüyoruz" dedi.

Aracına kışlık lastik taktıran Adem Bekiroğlu ise, "Kışlık lastiklerimizi değiştirmek için geldik. Aslında biraz da geç kaldık sayılır. Geçte olsa mecburen değiştiriyoruz. Kar birden yağdı, artık kar yağışını da bekliyoruz. Mevsimi de geldi. Aralık ayına girmek üzereyiz. Lastikçilerimiz yoğun, randevulu çalışıyorlar. Bizlerde geldik, lastik değişimi için bekliyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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