Kastamonu'da Dezavantajlı Gençler İçin Gelişim Projesi Başladı

Kastamonu'da hayata geçirilen proje ile dezavantajlı gençlerin kendilerini çok yönlü olarak geliştirmesini sağlayacak proje başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi ve Yeşilay Kastamonu Şubesi'nin paydaşı olduğu "Gelecek İçin Genç Çözümler" isimli projenin açılışı

Kastamonu Sosyal İnovasyon ve Gelişim Derneği koordinatörlüğünde, Kastamonu İl Özel İdaresi, Mimar Vedat Tek Kültür, Turizm ve Sanat Merkezi ile Kastamonu Yeşilay Şubesi iş birliğinde yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Gelecek İçin Genç Çözümler' projesi Vedat Tek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Proje çerçevesinde, 18-30 yaş arasındaki gençlerin istihdam, liderlik ve gönüllülük bilincini artırmaları, kişisel gelişimlerini desteklemeleri ve sosyal becerilerini güçlendirmeleri amaçlanıyor. Proje çerçevesinde katılımcılara becerilerini geliştirmeleri için çeşitli eğitimler verilecek. Çeşitli atölye çalışmaları, sosyal aktivitelerin de gerçekleştirileceği proje kapsamında, gençler tarafından hazırlanan 20 projeye destek sağlanacak, 60 öğrenciye ise burs imkanı sunulacak.

"20 projeye destek verilecek"

Düzenlenen programda projeyle ilgili bilgiler veren Kastamonı Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, "Bu proje kapsamında 12 ay içinde toplam 20 projeye destek verilecek. 10 bin saat gönüllü hizmet sağlanacak ve yalnızca bir yılda en az 60 öğrencimize staj imkanı oluşturulacak. Umuyorum ve biliyorum ki bu rakamları daha da artıracağız. Bir projeye verilecek destek 25 ila 100 bin TL arasında olacak. Ayrıca bir gençlik akademisi kurulacak. Gençler burada düşünecek, üretecek, atölye çalışmalarında özellikle yerel kalkınma, istihdam, sosyal dayanışma, dezavantajlı gençlerin topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadele ve sağlık programları gibi konularda paydaşlarla bütünleşecek. Yeter ki gençlerimize istihdam olanağı sağlayalım" dedi.

"Bize güç veren herkese teşekkür ediyorum"

Proje ile dezavantajlı gençlerin desteklenmesinin sağlanacağını söyleyen Kastamonu Sosyal İnovasyon ve Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Oruçoğlu ise, "Kastamonu merkezde yaşayan, fırsat eşitsizliği nedeniyle dezavantajlı konumda bulunan gençlerin çok yönlü gelişimlerini desteklemek, girişimcilik, liderlik ve istihdam becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gönüllülük bilinci kazandırarak, gençlerin sosyal hayata uyum sağlamalarını ve aktif vatandaşlık rollerini üstlenmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında sağlanacak desteklerle kişisel ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Projenin hedef kitlesi ise Kastamonu il merkezinde yaşayan veya eğitimine burada devam eden 18-29 yaş arası gençler proje kapsamındadır. Öncelikli hedef kitle, maddi imkanları kısıtlı, eğitimde akranlarının gerisinde kalmış ve bağımlılık riski taşıyan 50 gençten oluşmaktadır. Proje kapsamında 'Yenilikçi Düşünme Atölyesi' ile 'Sosyal Girişimcilik Atölyesi' düzenlenecek. Ayrıca katılımcılara yönelik iki haftalık uygulamalı beceri geliştirme eğitimleri verilecek. Akabinde çeşitli gezi aktiviteleri de düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, toplumsal gelişim ve gençlerin güçlendirilmesi hedefiyle başlatılan proje, 8 ay 10 gün sürecek. - KASTAMONU