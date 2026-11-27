Sonbaharın gözde çiçeği Kasımpatı, kasım ayı boyunca sosyal medya akımlarının da etkisi ile yoğun ilgi gördü.

Sosyal medyanın ve özlü sözlerin satışlara doğrudan olumlu etki ettiğini ifade eden çiçekçi Emre İnfal, "Tezgahlarımıza tabii ki güzel yansıdı. Kasımda kasımpatı biraz daha sosyal medyada falan gündem olduğu için insanların daha çok ilgisini çekiyor ve birçok kişi sevdiğine kasımpatı yaptırıyor. Ondan dolayı tezgahlarımızda kasım ayında tabii ki bir yoğunluk var özellikle buketlerde. Çoğunlukla, buket tercih ediliyor" dedi.

"Saksı kasımpatılar iki-üç ay yaşayabilir"

Kasımpatı çiçeklerinin nasıl muhafaza edileceğini anlatan Emre İnfal, "Dükkana gelen yaş ortalaması da 18'le 25, belki 30'u da dahil edebiliriz. 30-35 üstü de belki saksı çiçeği almayı tercih ediyor ama çoğunluk buket tabii ki. Şöyle söyleyelim kasım ayına özgü bir çiçek olduğu için bir de papatyanın bir cinsidir kasımpatı ama papatyaya göre çok büyük, hacimli, geniş bir çiçektir. Yaşaması da kesme çiçek olduğu için buketlerde en fazla on gün kadar yaşayabilir. Saksı çiçekleri de aralık, ocak soğukları vurmadan iki-üç ay kadar ancak yaşar" dedi.

Çiçekçi Emre İnfal şöyle devam etti: "Kasım ayı olduğu için tabii ki kasımpatı daha çok tercih ediliyor, diğer çiçekler biraz daha arka planda kalıyor. Biraz da kasımpatının önüne çıkması sosyal medyanın gücü diyebiliriz. Sosyal medya biraz daha popüler kılıyor. Kasım ayına özgü de, 'Seven sevdiğine kasımpatı alsın' diye sosyal medyada sürekli reklam döndüğü için ve bir tane daha kasımpatı notu var, 'Ne ilk kasım ne ilk kasımpatın, ne son kasım ne son kasımpatın' diye bir not var. Onunla da genelde hep buket tercih ediliyor. Ondan dolayı biraz daha revaçta oluyor, kasımda tabii ki kasımpatı buketleri ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

Sevdiklerine çiçek alan vatandaşlar ise, sosyal medyada 'Seven sevdiğine kasımpatı alsın' şeklinde içeriklerin artışıyla birlikte buketlerin üzerine yazdıkları sosyal medya sözleri ile sevdiklerine armağanda bulunduklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı