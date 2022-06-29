Kartal Belediyesi, Zor Günlerinde İlçe Halkının Yanında

Kartal Belediyesi, yakınını kaybeden yurttaşlara cenaze hizmetlerinde yardımcı oluyor. Definden cenaze nakline, taziye çadırı kurulmasından yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok hizmeti belediye ücretsiz olarak karşılıyor.

Kartal Belediyesi, yakınını kaybeden yurttaşlara cenaze hizmetlerinde yardımcı oluyor. Cenaze yakınlarının talepleri doğrultusunda evlerine yakın ve uzak mesafeden gelen misafirlerin ağırlanması için masa, sandalye ve çadır hizmeti belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. Aşevi ve Gıda Bankası tarafından hazırlanan yemeklerin, cenazede dağıtılması gibi işlemler de yine belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

Kartal sınırları içinde yaşayan vatandaşların cenaze işlemleri ücretsiz olarak yerine getiriliyor. Vatandaşlar bilgi ve gerekli hizmetlere, 7/24 hizmet veren Komşu İletişim Merkezi'nin, 444 4 578 numaralı telefonunu arayarak ulaşabiliyor.

"DOĞUMDAN ÖLÜME, VATANDAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak, doğumdan ölüme vatandaşları yalnız bırakmıyoruz. Bu anlamda ekiplerimiz titizlikle çalışmalar gerçekleştiriyor. Komşularımızın her zaman yanında olup onlara destek vermek, onların acısını paylaşmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bir nebze olsun acısını hafifletmek için definden yemek ihtiyacının karşılanmasına kadar cenaze hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ebediyete intikal eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel