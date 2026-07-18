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Tarım ve Orman Müdürü Aydın, Kars yaylalarında arıcılarla buluştu

Tarım ve Orman Müdürü Aydın, Kars yaylalarında arıcılarla buluştu
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Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, coğrafi işaretli Kars Balı'nın üretim süreçlerini incelemek için yüksek rakımlı yaylalardaki arıcıları ziyaret etti. Üreticilerle bir araya gelen Aydın, talep ve önerileri dinleyerek balın bölge ekonomisine katkısına dikkat çekti.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Türkiye'nin coğrafi işaretli önemli ürünlerinden biri olan Kars Balı'nın üretim süreçlerini yerinde incelemek amacıyla yüksek rakımlı yaylalarda faaliyet gösteren arıcıları ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerle bir araya gelen Aydın, hem yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de arıcıların talep ve önerilerini dinledi.

Kars'ın zengin florası ve yüksek rakımlı yaylalarında yetişen yüzlerce endemik bitki türünden beslenen arıların ürettiği Kars Balı'nın, sahip olduğu doğal özellikleriyle Türkiye'nin en kaliteli balları arasında yer aldığına dikkat çekilen ziyarette, ürünün kalitesinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliği konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Kars Balı'nın yalnızca bir gıda ürünü olmadığını, aynı zamanda bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan stratejik bir değer olduğunu belirterek, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yaylalarda kurulu arılıklarda incelemelerde bulunan Aydın, arı kolonilerinin durumu, bal hasadı öncesindeki çalışmalar ve üretim şartları hakkında üreticilerden bilgi aldı. Arıcılarla sohbet eden Aydın, Kars Balı'nın coğrafi işaretli bir ürün olarak korunmasının ve markalaşmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaret sonunda üreticilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulunan Enver Aydın, "Doğanın en iyi balını büyük emekle üreten tüm arıcılarımıza teşekkür ediyor, bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz. Kars Balı'nın değerini korumak ve üreticimizin emeğini desteklemek için her zaman sahada, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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