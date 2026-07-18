Kars'ta taner buğdayı umut veriyor

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Bayraktar köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle kurulan Taner buğday çeşidi demonstrasyon alanını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen incelemelerde, yeni buğday çeşidinin bölge iklimi ve toprak yapısına yüksek uyum sağladığı belirlenirken, dekarda *600 ila 700 kilogram arasında rekolte beklendiği açıklandı.

Bakanlık tarafından yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında oluşturulan ekim alanını gezen Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, teknik personelden üretim süreci hakkında bilgi aldı. Üreticilerle de görüşen Aydın, buğdayın gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Taner çeşidinin Kars'ın tarımsal üretimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yapılan gözlemler sonucunda Taner buğdayının, bölgenin sert iklim şartlarına ve toprak yapısına başarılı şekilde adapte olduğu görülürken, verim potansiyelinin de üreticileri sevindirecek düzeyde olduğu belirtildi. Yetkililer, bu yıl demonstrasyon alanında dekara 600-700 kilogram arasında ürün alınmasının beklendiğini kaydetti.

"Doğru çeşit ve doğru ekim zamanı verimi artırıyor"

Ziyaret sırasında üreticilere önemli tavsiyelerde bulunan Aydın, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Aydın, üreticilerin bölgeye uyum sağlayan sertifikalı çeşitleri tercih etmeleri ve ekim planlamasını iklim şartlarını dikkate alarak yapmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Aydın, "Vatandaşlarımızın bölgemize tam uyum sağlayacak çeşitleri seçmesi ve değişen iklim şartlarını dikkate alarak güzlük ekim yapmaları sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıyor. Doğru zamanda yapılan ekim, hem verimi hem de ürün kalitesini artırıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik desteklerinin devam edeceğini belirten Enver Aydın, demonstrasyon çalışmalarının üreticilere yeni çeşitleri yerinde tanıtmak ve doğru tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Aydın, Bakanlık olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirterek, çiftçilerin alın terini daha yüksek kazanca dönüştürecek uygulamaları yaygınlaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bayraktar köyünde elde edilen olumlu sonuçların, önümüzdeki dönemlerde Taner buğday çeşidinin Kars genelinde daha geniş alanlarda ekilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, demonstrasyon çalışmalarını farklı ürün ve çeşitlerle sürdürerek bölge tarımında verimliliği artırmayı hedefliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı