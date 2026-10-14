Kars'ta suni tohumlama yetkisi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine geçti

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Kars'ta hayvancılıkta verimliliğin artırılması, etçi ve kombine sığır ırklarının yaygınlaştırılması ve kırmızı et üretiminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, suni tohumlama yapma yetkisi Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi.

Kars'ta hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve sürdürülebilir hayvansal üretimin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının ETKİYAP (Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi) kapsamında kentte genetik ıslahın desteklenmesi, hayvan başına verimin artırılması ve kırmızı et üretiminin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yürütülüyor.

Proje çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Eren Alp ile Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, arasında imzalanan protokol doğrultusunda suni tohumlama yapma yetkisi Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi. Atılan adımla, kentteki hayvancılık faaliyetlerinde ıslah çalışmalarının desteklenmesi ve üreticilerin suni tohumlama uygulamalarından daha etkin şekilde yararlanması hedefleniyor.

"Genetik ıslah ile hayvan verimliliğinin artırılması hedefleniyor"

Hayvancılıkta verimliliğin artırılmasında önemli uygulamalardan biri olan suni tohumlama, istenilen genetik özelliklere sahip hayvanların yetiştirilmesi ve sürü kalitesinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. ETKİYAP kapsamında yürütülen çalışmalarla etçi ve kombine ırkların yaygınlaştırılması, genetik kapasitenin iyileştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla yetiştiricilerin damızlık kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlanması, et üretim potansiyelinin güçlendirilmesi ve hayvancılık işletmelerinin üretim kapasitesinin desteklenmesi hedefleniyor.

"Kars hayvancılığında sürdürülebilir üretim hedefi"

Hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Kars'ta, üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar bölge ekonomisi açısından da önem taşıyor. Suni tohumlama yetkisinin Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredilmesinin, kentteki yetiştiricilik faaliyetlerinin desteklenmesine ve genetik ıslah çalışmalarının yaygınlaştırılmasına katkı sunması bekleniyor.

ETKİYAP kapsamında yürütülen çalışmalarla daha verimli hayvan varlığının oluşturulması, kırmızı et üretiminin artırılması ve hayvancılık sektörünün uzun vadede güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kars'ta hayvancılıkta verimliliğin artırılması, genetik ıslahın desteklenmesi ve sürdürülebilir hayvansal üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı