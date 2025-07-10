Kars'ta Köy Yolları Yenileniyor, Vatandaşların Yüzü Güldü

Kars'ta köy yolları tek tek yapılıyor. Yolları yapılan köylülerin yüzleri gülüyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı 9 köy yolunda İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı Akyaka Özel İdare Şefliği'nce çalışma yapılıyor. Özel İdare ekipleri köy yollarında sıcak asfalt, beton asfalt ve köy içi yollarda kilit parke taş yol yaparak vatandaşları modern yollara kavuşturuyor. Kars Valisi Ziya Polat'ın talimatları Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleriyle yürütülen çalışmaları Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Tekcan ise yakından takip ediyor. Akyaka'da yapımı devam eden çalışmaları AK Parti Akyaka İlçe Başkanı Yener Güzeloğlu, AK Parti Akyaka İl Genel Meclis Üyesi Fuat Arslan, İlçe Başkan Yardımcısı Ürgüp Erdağı yerinde görerek Özel İdare Şefi Murat Çalik'ten bilgi aldı. Yol çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti heyetine vatandaşlar ise sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar yollarının yapımında emeğe geçenlere teşekkür etti. Öte yandan Akyaka'da 9 köyün yolunun kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağı öğrenildi.

Ayrıca Akyaka'da Özel İdare Genel Sekreterliği'nce menfez, içme suyu deposu, yayla yollarının genişletilmesi ve köy içi kilit parke taş yapımının devam ettiği öğrenildi. - KARS