Kars'ta Kaz Yetiştiriciliğinde Yeni Dönem: Macaristan'dan Yumurtalar Getirildi

Kars'ta kaz yetiştiriciliğinde yeni dönem başlıyor. Macaristan'dan getirilen kaz yumurtaları kuluçka makinelerine yerleştirildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce kaz yetiştiriciliğine katkı sağlamak adına Macaristan'dan Kars'a kaz yumurtaları getirildi.

Macaristan'dan getirilen kaz yumurtaları Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ın katılımlarıyla kuluçka makinelerine yerleştirmeden önce bir dizi teste tabi tutuldu.

Kaz yumurtalara daha sonra kuluçka makinelerine yerleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yumurtaların çıkım ve gelişim süreçleri dikkatle izlenecek. Yumurtadan çıkan kaz biliklerinin Kars iklim ve coğrafyasına uygunlukları değerlendirilecek.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hayata geçirilen proje ile bölgesel kaz üretimi daha da güçlendirilecek. - KARS