Kars'ta Kaz Eti Hazırlıkları Başladı

Kars'ın meşhur lezzetlerinden biri olan kaz eti için hazırlıklar başladı. Bölge halkı, kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan kazları kesime hazırlayarak geleneksel lezzeti sofralara taşımak için sabırsızlanıyor. Arpa ve buğday verilerek besiye alınan kazlar kar yağınca kesilecek.

24 yıl İstanbul'da yaşayan ve baba ocağı Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyüne göç ederek yerleşen Haluk Koçak, kaz yetiştiriciliğine başladı. 50 kaz ile kaz yetiştiriciliğine başlayan ve damızlık kazlarıyla birlikte yaklaşık 500 kaz varlığına ulaşan Koçak, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kazlarını besiye aldı.

"Kazlarımı besiye aldım"

Kazlarını arpa, buğday ve yulaf vererek besiye aldığını ifade eden Haluk Koçak, "Kazlarımı besiye aldım, kışa hazırlıyorum. Arpa kaynatıp, şişirip veriyorum. Kazların mideleri daha iyi hazmetsin. Daha iyi besleniyor. Buğday, arpa, yulaf ve fiğ veriyorum. Gerektiğinde yoncada veriyorum. Kazlar her türlü organik yiyebiliyor. Kışa hazırlıyorum, kar yağmasını bekliyorum. Bundan sonra sofralarımıza hazır olacak şekilde besliyorum" dedi.

"Seneye bin kaz ile devam edeceğim"

Bu yıl 500 kaz ile başladığını belirten Koçak, "Bu sene 500 kaz ile başladım. Başarılı oldum, inşallah seneye bin kaz ile devam edeceğim. Daha ileri ki yıllarda sayıları daha da fazlalaşır. Yani örnek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Öte yandan Kars kazı, özel yetiştirme yöntemleri ve yöresel iklimin etkisiyle kendine has bir lezzete sahip. Yaz boyunca meralarda serbestçe dolaşan kazlar, sonbahar aylarında özel besleme (karsaklama) adı verilen bir süreçle kışa hazırlanıyor. Bu süreçte arpa ve buğday gibi tahıllarla beslenen kazların etleri yağlanarak daha lezzetli ve sulu hale geliyor.

Karslılar için kaz eti sadece bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir miras. Özellikle kış aylarında köylerde tandırda pişirilen kaz hem çok lezzetli oluyor, hem de kaz etinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Özellikle Kars'a dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği kaz, restoranlarda bulgur pilavı ile birlikte yerini alıyor.

Kesimden sonra tuzlanıp güneşte kurutulan kazlar, dondurucu soğuklarda bile uzun süre bozulmadan saklanabiliyor. Karslılar, bu geleneksel lezzeti yaşatmak için her yıl büyük bir özenle çalışıyor. Kazların kesim ve saklama süreci, ailelerin kışlık yiyeceklerini hazırlamasında önemli bir yer tutuyor. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte, Kars'ın kaz eti hazırlığı tüm hızıyla devam ederken, bu lezzetin meraklıları da dört gözle bekliyor.

Kars kazı bu yıl sofralara pahalı gelecek. Geçtiğimiz yıl 2 bin, 2 bin 500 liraya satılan kazlar, bu yıl 5 ile 6 bin liradan satılacak. Restoranlarda ise porsiyonu bin 500 lira ile 2 bin lira arasında olması bekleniyor. - KARS