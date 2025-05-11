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Kars'ta Çiftçilere Yüzde Yüz Hibeli 60 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı

Kars'ta Çiftçilere Yüzde Yüz Hibeli 60 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı
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Kars Tarım İl Müdürlüğü, Sarıkamış ilçesi Yayıklı köyünde 60 ton korunga tohumu dağıtımını yüzde yüz hibe ile gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, meraların korunmasının hayvancılık için önemine vurgu yaptı.

Kars Tarım İl Müdürlüğü'nce 60 ton korunga tohumu köyde yaşayan çiftçilere yüzde yüz hibe ile dağıtımı başladı.

Kars Meralarını Geliştirme Projesi kapsamında, Sarıkamış ilçesine bağlı Yayıklı köyünde gerçekleştirilen programla yüzde 100 hibeli 60 ton korunga tohumu toprakla buluşturulmak üzere çiftçilere verildi.

Programın açılışında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, meraların korunarak sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasının bölge hayvancılığı açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere tohumları teslim edilirken, ekimi yapılacak tohumlar için Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli personelin çiftçilere destek vereceği öğrenildi.

Yüzde 100 hibeli korunga tohumu dağıtımının kent genelinde devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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