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Kars'ta 23 Nisan Kutlamaları: Vali, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Kars'ta 23 Nisan Kutlamaları: Vali, Koltuğunu Öğrenciye Devretti
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Kars'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Ziya Polat, makamını 4. sınıf öğrencisi Yusuf Hacıyusufoğlu'na devretti. Kutlamalar sırasında öğrencilerle sohbet eden Polat, çocuklara kitap okumalarını ve spor yapmalarını tavsiye etti.

Kars'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Ziya Polat, koltuğunu öğrenciye devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Vali Ziya Polat makamını temsili olarak 30 Ekim Toplu Konutlar İdaresi İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Yusuf Hacıyusufoğlu'na devrederken, öğrencinin sevinci yüzene yansıdı.

Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kenti yönetenler, sembolik de olsa makamlarını çocuklara devrediyor. Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, 30 Ekim Toplu Konutlar İdaresi İlkokulu öğretmen ve öğrencileriyle birlikte Vali Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Polat, daha sonra makamını 30 Ekim Toplu Konutlar İdaresi İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Yusuf Hacıyusufoğlu'na devretti. Arkadaşlarına kek ve meyve suyu ikram eden Hacıyusufoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Arkadaşlarıyla Vali olarak sohbet eden Hacıyusufoğlu, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'ya okullarında sanatsal ve sportif faaliyetlerin daha da artırılması talimatını verdi.

Ziyarete gelen 1. sınıf öğrencisi Öykü Yardımcıel "23 Nisan" şiirini okurken, 3. sınıf öğrencisi Kübra Hanım Taşçı ise İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu..

Vali Polat, öğrencilerden kitap okumalarını, spor yapmalarını ve en az 1 müzik aleti çalmayı öğrenmelerini tavsiye etti.

Polat, "Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yarın hava güzel olursa şehir stadyumunda düzenlenecek olan törene tüm Karslı hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Ziyaret, tarihi binanın gezilmesi, Kars Antlaşmasının yapıldığı masanın incelenmesi ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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