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Kars'ın kavun ve karpuz ihtiyacı Digor'dan karşılanacak

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Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Digor'da yapılan kavun ve karpuz ekimini inceledi. Üreticilere örnek olan Abdullah Adıman'ın çalışmaları takdir edildi.

Kars'ın kavun ve karpuz ihtiyacı Digor'dan karşılanacak. Digor'da 270 dekarlık alana kavun, 30 dekarlık alana ise karpuz ekimi yapıldı.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, beraberindeki Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi ile birlikte ilçeye bağlı Aşağıbaşköy köyünde kavun ve karpuz üretimi yapan üretici Abdullah Adıman'ın kavun ve karpuz ekimi yaptığı alanda bir takım incelemelerde bulundu.

Üretici Abdullah Adıman'ın 270 dekar alanda kavun ve 30 dekar alanda karpuz üretimi yaparak üreticilere örnek olduğuna dikkat çeken Aydın, "Toprak ve iklim yapısı itibari ile üretimin oldukça verimli, bölgeye adaptasyonun iyi olduğu gördük. Kavun ve karpuz çeşitlerinin bölgemizde yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edilmesi gerekiyor" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, üretici Abdullah Adıman'ı göstermiş olduğu üretim azmi ve çabası için tebrik ederek, bereketli bir sezon diledi.

Öte yandan Kars'ta açık alanda yeni bir ürün çeşidi daha üretilirken, kavun ve karpuz ekiminin geliştirilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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