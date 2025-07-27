Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
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Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi, karpuz tarlasına gelen onlarca kişinin mahsullerini topladığını görünce şaşkına döndü. Yanlış bilgi üzerine yola akın eden vatandaşlara jandarma müdahale etti.

Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi tarlasına karpuz ekti. Aylardır karpuz tarlasına emek veren çiftçi, karpuzları satışa hazır hale getirdi. Karpuz tarlasına giden çiftçi, karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu.

SÖYLENTİ YÜZÜNDEN TARLASI İSTİLA EDİLDİ

Vatandaşalar, yanlış bilgi üzerine Mazıdağı-Derik yol kenarında bulunan karpuz tarlasına akın ederek, topladıkları karpuzları araçlara doldurup eve götürdü. Onlarca kişinin tarlasında karpuz toplayıp araçlarını doldurduğunu gören çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları tarladan çıkarttı. Yoldan geçen bir vatandaş, o anları telefon kamerası ile kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Sahibinin rızası olmadan bir bahçeden bir tane elma bile alınmaz. Geçenlerde birisini uyardım bunu yapma dedim ama yaptığını ufak görüp konuyu kapattı. Millet niye dikkat etmiyor bunlara. Allah’ın katındaki daha hayırlıdır.

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