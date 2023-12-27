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Karla Mücadele Ekipleri, Yolu Açarak Yaralı Çocuğu Hastaneye Ulaştırdı

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Van'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Akçagül Mahallesi'nde düşen 5 yaşındaki çocuk, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde düşerek kafasını yaralayan çocuk, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Akçagül Mahallesi'nde düşerek kafasını yaralayan 5 yaşındaki Hasan Hüseyin Dağlar için ailesi sağlık ekiplerinden destek istedi. Yolun kapalı olması nedeniyle hemen harekete geçen karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla ambulans mahalleye ulaştı. İlk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine getirilen çocuk, tedavi altına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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