Onun karikatür çizim sevgisi bitmedi

Eskişehir'de eskiden karikatürcü olan ve hala severek çizim yapmaya devam eden 60 yaşındaki Furkan Tangüner, çini mürekkebi ile üzerine ilginç resimler ve desenler yaptığı süs ürünleri ile kendisine ek gelir kaynağı oluşturdu.

Sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte gazete ve dergi satışları azaldı, karikatür kültürü ise bitme noktasına geldi. Mizahın sosyal medyadaki hızlı içeriklere yerini bırakması sonucunda birçok eski çizer karikatür yapmayı bıraktı. Eskişehir'de eskiden karikatürcülük yapan isimlerden birisi olan Furkan Tangüner ise, mesleğinden uzaklaşmasına rağmen çizim yapmaya devam etti. Hobi olarak şimşir ağacı, taş ve seramik gibi farklı malzemelerin üzerine çini mürekkebi ile resimler ve desenler çizen Tangüner, bir süre sonra bu süs ürünlerini satarak ek gelir kaynağı oluşturdu. Kendi yaş grubundaki bazı insanların elleri titrerken hala kalem tutmaya devam eden yaşlı çizer, toplu sipariş geldiği zaman oturup her bir ürünü tek tek çizdiğini belirtti.

"Çizgiyi farklı bir şekle soktum, böyle bir iş icat oldu"

Yaklaşık 25 yıldır çizer olduğunu ifade eden Furkan Tangüner, "Daha önceden gazetede çalıştım. Karikatür çizdiğimiz dönemlerde sayfa tasarlıyorduk, düzenini yapıyorduk. Mizahi yazılar, karikatürler, çizgi romanlar Sonra aklıma fikir geldi, biraz da tesadüfi oldu. Çizgiyi farklı bir şekle soktum. Genelde ahşap olmak üzere şimşir ağacı, taş ve seramik gibi değişik malzemelerin üzerine çini mürekkebi ile resim, desen çiziyorum. Bunların üretimini yapıyorum. Benim açımdan üretim aşaması çok keyifli. Oturuyorum, aklıma geldiği şekilde çiziyorum. İnce ince hepsini işliyorum, detay giriyorum" dedi.

"Çizim işi biraz fedakarlık gerektiriyor, ticari düşüncelerle çıkılacak yol değil"

Toptan sipariş geldiği zaman günlük yaklaşık 20 ürün yaptığını dile getiren Tangüner, "Bunların hiçbirisi fabrikasyon değil. Belli bir tempo tutturuyorsun, öyle gidiyor. Hepsi tamamen aynı olmuyor ama bir şekilde benzer. Çizim işi biraz fedakarlık gerektiriyor, ticari düşüncelerle çıkılacak yol değil. Ben severek çizim yaptığım için böyle bir şeye dönüştü. Çizgiyle uğraşmayı seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar internette kendi esprilerini yapmaya, kısa kısa videolar çekmeye başladılar"

Günümüzde karikatür kültürünün bitme noktasına gelmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Tangüner, sözlerine şöyle devam etti:

"Karikatürü çiziyorsun ama bir yerde yayınlatamadıktan sonra anlamı yok. Bu sebeple zaman içerisinde böyle şeylere ilgi göstermeye başladım. Günümüzde karikatür ve espri farklılaştı. İnsanlar internette kendi esprilerini yapmaya, kısa kısa videolar çekmeye başladılar. Bir anlamda karikatür şekil değiştirdi. Bu durum karikatürcüler açısından olumlu değil ama insanlar gülüp eğleniyorlar. Çeken eğleniyor, izleyen gülüyor; bu açıdan değerlendirirsek olumlu bir değişim olduğu söylenebilir." - ESKİŞEHİR