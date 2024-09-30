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Karaman'da Tuzlu Su Krizi: Çiftçiler Endişeli

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Karaman'ın Akçeşehir beldesinde kuyulardan tuzlu su çıkmaya başlaması, çiftçileri tedirgin etti. Elma ağaçlarının sulandığı kuyularda artan tuzlu su sorunu, tarımsal verimliliği tehdit ediyor.

Kuyulardan tuzlu su çıkmaya başladı, çiftçiler tedirgin

KARAMAN - Karaman'ın Akçeşehir beldesinde kuyulardan tuzlu su çıkmaya başlaması yöre çiftçisini tedirgin etti. Elma üretiminin yoğunlukta olduğu beldede kuyulardan sulanan elma ağaçları kurumaya başladı.

Konya'nın Karapınar ilçesine sınır olan Karaman'ın Akçaşehir beldesinde obrukların sayısı her geçen yıl artarken, şimdi de tarımsal sulamada kullanılan kuyulardan tuzlu su çıkmaya başladı.

"Artık korkulan olmaya başladı"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, tuzlu suyun çıktığı kuyuda incelemelerde bulunarak, Karaman Ovasında artık korkulanın olmaya başladığını söyledi. Bayram, Karaman'da yeraltı sularının her geçen gün alarm verdiğini belirterek, "Artık Türkiye'yi besleyen ovalardan birisi olan Karaman'a dış havzalardan su getirilmesi zaruridir. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 370 bine yakın yeraltı su kuyusu var. Bu kuyuların hepsinden su çekiliyor. Yeterli yağışlar olmadığı için de yeraltı suları tükenme noktasına geldi. Benim ek çok korktuğum konulardan birisi de tuzlu suyun yüzeye çıkarak ürünlere zarar vermesiydi" dedi.

"Böyle giderse 2 yıla kadar buraları terk ederiz"

Üretici Osman Özel, geçmiş yıllara göre bahçesinin bu yıl hiç hoşuna gitmediğini anlatarak, "Komşu çiftçimiz tarlasına iki kez fasulye ekti, hiç verim alamadı. Daha sonra kuyusunun suyunu tahlil ettirdi ve suda yoğun tuz çıktı. Bunun üzerine biz de şüphelendik ve aynı yere kuyumuzun suyunu tahlile gönderdik. Tahlil sonucunda bizim suyun da aynı şekilde tuz oranı yüksek çıkarak tarıma elverişli değil raporu geldi" diye konuştu.

(MD-FM-NSO-Y)

Karaman'da Tuzlu Su Krizi: Çiftçiler Endişeli
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - Yerel

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