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Karacadağ Kayak Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte yoğun ilgi gördü. Kayak severler, eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün geçirirken, kar üstünde geleneksel eğlencelere de katıldılar.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezi, ziyaretçi akınına uğradı. Uludağ'ı aratmayan manzarası ve eğlenceli atmosferi ile dikkat çeken merkezde, kayak severler eğlenceli anlar yaşadı.

Siverek ilçesinin 45 kilometre uzağındaki 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi, gecikmeli de olsa şubat ayının ilk haftasında kayak sezonunu açtı. Kayak severler, kar kalınlığının artması ile hafta sonu Karacadağ'a akın etti. Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar, kayak yapmanın keyfini çıkarırken, merkezin farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle eğlenceli anlar yaşandı. Bazı ziyaretçilerin kayak yapmak için leğen ve poşet kullandığı dikkatlerden kaçmadı.

Kar üstünde davul zurna eşliğinde halay

Karacadağ Kayak Merkezi ziyaretçiler, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kayak yapmanın dışında geleneksel eğlenceleri de sürdürdü. Bazı aileler ise kayak sonrasında mangal yaparak doğa ile iç içe piknik yapma imkanı buldu. Bunun yanı sıra bazı ailelerin de karla çiğ köfte yoğurduğu görüldü.

Karacadağ Kayak Merkezi'ni her yıl düzenli olarak ziyaret eden Hamza Ağın, bu yıl da kayak merkezinde güzel vakit geçirdiğini belirterek, merkeze daha fazla tesis ile yol yapılması gerektiğini söyledi.

Ailesiyle birlikte Karacadağ'a gelen minik ziyaretçiler de çok eğlendiklerini belirterek herkesin gelmesi tavsiyesinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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