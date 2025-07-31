Karacabey Harası'nda 68 Tay Satışı: 45 Milyon TL Gelir Elde Edildi

Karacabey Harası'nda 68 Tay Satışı: 45 Milyon TL Gelir Elde Edildi
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TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen açık artırmada 68 Arap koşu tayından toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi. En yüksek fiyat 3 milyon lirayla 'Taşkın Kral' adındaki tay için ödendi.

Karacabey Harası'nda 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi. "Taşkın Kral" isimli tay 3 milyon liradan alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 70 Arap koşu tayından 68'i satılarak 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 68'i 75 ile 3 milyon lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alınan "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Taşkın Kral"ı, yine İshak Şahin'in 2 milyon 800 bin liraya satın aldığı "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 2 milyon liraya Mehmet Çelik'in aldığı "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 68 tayın satışından toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

TİGEM, ilk defa bu satışlarda hibrit yöntemi kullanarak çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM'in tay fiyatlarının değerlendiği de gözlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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