Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanını Ziyaret Etti
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Adnan Çebi, mevkiidaşı Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal'ı ziyaret etti. Ziyarette Karabük ve Safranbolu'nun ticaret gündemi, odalar arası işbirliği imkanları, ortak faaliyet alanları ve meclis birleşimleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ünal, Çebi'ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Adnan Çebi, mevkiidaşı Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal'ı ziyaret etti.
Ziyarette Karabük ve Safranbolu'nun ticaret gündemi, odalar arası işbirliği imkanları, ortak faaliyet alanları ve meclis birleşimleri hakkında istişarelerde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ünal, Çebi'ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK