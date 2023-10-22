Karabağlar Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Basketbol Turnuvası

Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla basketbol turnuvası düzenledi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, turnuvası sonrası yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet kolay kurulmadı. Kanla, büyük bir mücadeleyle kuruldu. Bu mücadelede yaşamını yitiren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Bu ülke sizler ve gelecek kuşaklar sayesinde sonsuza dek yaşayacaktır” dedi.

Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla basketbol turnuvası düzenledi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, turnuvası sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet kolay kurulmadı. Kanla, büyük bir mücadeleyle kuruldu. Bu mücadelede yaşamını yitiren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Bu ülke sizler ve gelecek kuşaklar sayesinde sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlediği basketbol turnuvası, İhsan Alyanak Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 250'ye yakın Karabağlar Belediyesi Basketbol Spor Okulu öğrencisinin katıldığı turnuvada, her sporcuya 100. yıl tişörtü, basketbol topu, madalya ve Türk bayrağı armağan edildi.

Turnuvadaki karşılaşmaları, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve velilerin aralarında olduğu çok sayıda seyirci ilgiyle izledi. Daha sonra yapılan madalya töreni öncesi öğrencilere ve ailelerine seslenen Başkan Selvitopu, Cumhuriyet'in 100. yaşını gençlerle, çocuklarla karşılamak için bu turnuvayı düzenlediklerini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi gençlere emanet etmesinin önemine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Cumhuriyet kolay kurulmadı. Kanla, büyük bir mücadeleyle kuruldu. Bu mücadelede yaşamını yitiren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Bu ülke sizler ve gelecek kuşaklar sayesinde sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

Cumhuriyete sahip çıkmanın çok çalışmakla olacağını belirten Başkan Selvitopu, "Biz de bu anlayış doğrultusunda kültür ve sanat tesislerini, bilim ve spor merkezlerini yaşama geçirmeye gayret ediyoruz. Uzundere'de yapımını sürdürdüğümüz Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi çok yakında siz değerli sporculara hizmet verecek. Sporun her branşı bu merkezde olacak. Önümüzdeki yıl tamamlayarak Karabağlar'ın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Başkan Selvitopu konuşmasının ardından sporculara madalyalarını, meclis üyeleri Fırat Eroğlu, Cengiz Aktaş ve Selami İyier'in yanı sıra belediye başkan yardımcılarıyla birlikte verdi. Başkan Selvitopu ayrıca sporculara, Karabağlar Belediyesi'nin armağan ettiği basketbol toplarını da imzaladı.