Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Öğrencilerin İftar Davetini Geri Çevirmedi

Karabağlar Belediyesi tarafından hizmete açılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu'nu iftara davet etti. Selvitopu çifti, öğrencilerin isteklerini geri çevirmeyerek, onlarla birlikte iftar yaptı.

Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş ile yurt yöneticilerinin ve personelinin de yer aldığı iftarda kısa bir konuşma yapan Öğrenci Temsilcisi Aysel Adıgüzel, "İftar davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yaptığınız ziyaretler bizlere moral oluyor" dedi.

Başkan Selvitopu da öğrencilere bu nazik davetleri nedeniyle teşekkür ederek, "Ramazan barışın, hoşgörünün, sevginin ve saygının paylaşıldığı, herkesin bir arada olduğu, küskünlerin barıştığı bir ay. Böyle zamanlarda toplumumuz birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyor. Ben de her akşam Karabağlar'ın değişik noktalarındaki iftarlara katılarak, vatandaşlarımızla sohbet etme olanağı bulunuyorum. Bugün de burada olmaktan ötürü çok mutluyum" diye konuştu.

Gelenek ve göreneklerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Ramazan'ın sizlere de başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bayram öncesi sınav döneminiz var. Bu yoğun dönemde özellikle ailelerinizi çok özlediğinizi biliyoruz. Burada sizleri ağırlamak, rahat ettirmek bizim için çok önemli. O nedenle yurtla ilgili başkan yardımcımızdan, müdürümüzden sürekli bilgi alıyorum. Bir yanlışlık, eksiklik olmasın diye arkadaşlarımızla birlikte çok özen gösteriyoruz" dedi.

Başkan Selvitopu öğrencilerin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı da şimdiden en içten dileklerle kutladıklarını belirterek, "Sınavlarınızda da hepinize başarılar diliyorum. Umarım hayal ettiğiniz mesleğe, yaşama kavuşursunuz" diye konuştu.