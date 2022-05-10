Karabağlar, 'Bağımsızlık' İçin Koşacak

Karabağlar Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel olarak düzenlediği "Bağımsızlık Koşusu", 19 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Başvuruların devam ettiği "Bağımsızlık Koşusu", 19 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da Üçkuyular Fahrettin Altay Metro çıkışından başlayacak ve Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı'nda sona erecek. 4.5 kilometrelik koşuya katılacak 15 yaş üstü vatandaşlara tişört ve tamamlayanlara da katılım belgeleri verilecek. Ayrıca ilk üçe girenler, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 232 414 79 01 ve 0 232 414 79 18 numaralı telefonların yanı sıra "http://www.karabaglar.bel.tr/sayfa/19-mayis-bagimsizlik-kosusu-basvuru-formu" adresinden yararlanabilecek.

"SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Geleneksel olarak düzenlenen Bağımsızlık Koşusu'nun pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamadığını hatırlatan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Pandemi koşullarının hafiflemesiyle vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Bağımsızlık Koşusu'nu yeniden düzenliyoruz. Karabağlar Belediyesi olarak Cumhuriyetimize ve Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmaya her zaman devam edeceğiz. Koşuya katılacak vatandaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.