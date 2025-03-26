Kar nedeniyle seraları çöken çiftçinin 60 yıllık emeği yok oldu

Kar nedeniyle seraları çöken çiftçinin 60 senelik emeği heba oldu

BAYBURT - Bayburt'ta yoğun kar yağışının ardından 50 küsur yıldır çiftçilikle uğraşan İsmail Öksüz'ün seraları çöktü. 3 serası da tamamen yıkılan Öksüz'ün yaklaşık 60 senelik emeği heba oldu. Yıkılan seralarına uzaktan bakan 75 yaşındaki çiftçi Öksüz, duygusal anlar yaşadı.

Bayburt'a 34 kilometre uzaklıktaki Aslandede köyünde sebze, meyve yetiştiriciliği yapan, yarım asrı aşkın zamandır çiftçilikle uğraşan İsmail Öksüz'e ait 3 sera, karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı. Sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında şoke olan Öksüz, gönül verdiği çiftçilik işini artık yapamayacağını belirterek, büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Ata tohumu memleket meselesi" diyerek ata tohumlarının devamı için çabalayan Öksüz'ün ata tohumları da çöken seranın altında kaldı. Ata tohumundan 7-8 çeşit fasulyeyi, 6 çeşit biberi, 4 çeşit salata-domatesi, 3 çeşit karpuzu serasında deneme yanılma yoluyla yetiştiren Öksüz, en büyük üzüntüsünün tohumların sera altında kalması olduğunu söyledi.

"İnsanın 60 yıl emek verdiği bir şeyi bir anda kaybetmesi ne kadar acıymış"

Yıllardır verdiği emeğin bir anda yitip gitmesinden dolayı hüzünlü olduğunu aktaran Öksüz, yaşadığı hüznü şiir dizelerine sığdırdı. "İnsanın 60 yıl yaptığı bir şeyi bir anda bırakması ne acıymış, sanki ölüm gibi" diyerek, kısa bir şiirle üzüntüsü dile getiren Öksüz, şiirinde şu ifadelere yer verdi: "Geri dönmek istiyorum, yeniden yapmak istiyorum bu işleri. Seralar kurayım tohum ekeyim, zaman beni geri döndür bir daha."

"Ata tohumlarının seranın altında kalması beni daha çok üzüyor"

Seracılık üzerine çok sayıda denemeler yaptığını, ata tohumları üretmek için çaba gösterdiğinin altını çizen Öksüz, "Gelinen noktada 60 yıllık çiftçilik hayatımız bitti gibi görünüyor. 3 seram kardan dolayı çöktü, karın altında kaldı. Daha önemlisi depo diye kullandığım seralarımın birinin içerisinde ata tohumlarım vardı. Onlar da karın altında kaldı, onlar beni seraların çökmesinden daha çok üzüyor. Göründüğü gibi ben herhalde daha çiftçilik yapamam, seralarım çöktü bunları yapmaya benim daha fırsatım da yok, imkanım da yok. Benim için herhalde bu iş burada biter" dedi.

"Bitmesini hiç istemezdim ama 60 yıllık serüven bitti"

Seralarını tamir ettirmeye gücü yetmediğini vurgulayan Öksüz, "60 yıllık serüven bitti, bitmesini istemezdim. Ekip biçmediğim yaşam bana çok zor gelecek" dedi.

Seracılık işine gönülden bağlı olduğunu söyleyen Öksüz, eski tarım uygulamalarını teknik tarımla birleştirip, denemeler yaptığını, iyi işlere imza attığını kaydetti. Fide, ata tohumu yetiştirdiğini sözlerine ekleyen Öksüz, "Gördüğünüz gibi her şey bitti. Kar tüm seraları çökertti. Yapamam daha, tamir edemem edebilsem bu işi sürdürürdüm. Çünkü tamir edilecek bir durum da değil, demirlerin hepsi kırılmış, masrafı da çok" şeklinde konuştu.