Haberler

Kapadokya hava limanı rekor kırdı

Kapadokya hava limanı rekor kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapadokya Havalimanı, 2025 yılı itibarıyla toplam 750 bin yolcuya hizmet vererek önemli bir rekora imza attı. Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz, bu artışın Türkiye'nin havacılık sektöründeki ilerlemesini gösterdiğini vurguladı.

Kapadokya Havalimanı; 2025 yılında toplam 750 bin yolcuya hizmet vererek rekor kırdı. Yılın 750 bininci yolcusu apronda çiçekler ve hediyelerle karşılandı.

Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz; 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında havalimanını kullanan yolcu sayısının 750 bini geçtiğini belirtti. Yılmaz; yolcu artışının hem bölge turizmi hem de Türkiye havacılığı açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. Türkiye'nin havacılık sektöründe artık sadece takip eden değil, yön veren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Yılmaz; Kapadokya Havalimanı'nın bu gelişimin somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Son beş yılda Kapadokya Havalimanı'nda kaydedilen yolcu sayıları ise dikkat çekici bir artış gösterdi. Buna göre; 2020 yılında 134 bin 377 yolcu, 2021 yılında 273 bin 479 yolcu, 2022 yılında 430 bin 51 yolcu, 2023 yılında 561 bin 663 yolcu, 2024 yılında 721 bin 824 yolcu uçuş yaptı. Kapadokya havalimanından uçuş yapan yolcu sayısı 2025 yılında ise 750'i bini geçti.

Yılmaz açıklamasında; "Kapadokya Havalimanımızı 1 Ocak-31 Aralık döneminde kullanan 750 bininci yolcumuzu apronda çiçekler ve hediyelerle karşıladık. Türkiye, havacılıkta artık sadece takip eden değil, yön veren bir ülke konumunda" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

Gerilim tırmanıyor! İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolarları çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza

Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu